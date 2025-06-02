Zonguldak'ın Kültürel Mirası Sergiyle Gün Yüzüne Çıktı

Zonguldak'ın Kültürel Mirası Sergiyle Gün Yüzüne Çıktı
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Zonguldak Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergide, kentin kültürel mirası 'Emeğin Başkenti Zonguldak', '8 İlçe Tek Kostüm' ve 'Türk İğnesinin İzi' temalarıyla sergilendi. Enstitü Müdür Yardımcısı Hanife Baran, serginin Zonguldak'ın kültürel değerlerini yansıttığını belirtti.

Zonguldak'ın kültürel mirasını sergiyle anlattılar

ZONGULDAK - Zonguldak Olgunlaşma Enstitüsü tarafından açılan sergide kentin kültürel mirası anlatıldı.

Zonguldak Olgunlaşma Enstitüsü tarafından bir alışveriş merkezinde sergi açıldı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergide "Emeğin Başkenti Zonguldak", "8 İlçe Tek Kostüm" ve "Türk İğnesinin İzi" temaları kapsamında hazırlanan ürünler sergilendi. Enstitü Müdür Yardımcısı Hanife Baran, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açtıkları sergiyle ilgili açıklamada bulundu. Baran, yapılan çalışmaların Zonguldak'ın kültürel mirasını yansıttığını söyledi.

Baran, "Okulumuz Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı. Hayat Boyu Öğrenme Haftasında yapılan çalışmalarımızı bugün burada sergilemiş bulunmaktayız. Olgunlaşma Enstitüsünün yıllık bize vermiş olduğu tema doğrultusunda bu koleksiyonumuzu hazırlamış bulunmaktayız. İşte bu temamızda Emeğin Başkenti Zonguldak, 8 İlçe Tek Kostüm ve Türk İğnesinin İzi temalarından yola çıkarak Zonguldakımızın kültürel değerlerini yansıtmaya çalıştık"

Baran, "Sergimizde Zonguldak'ın geleneksel motifleri ile süslenmiş kostümlerimiz, sanatsal eserlerimiz, şehrimizin derin köklerini ifade eden kültürel miras, sanatçıların özgün bakış açıları ile renklerin objelerle buluştuğu büyüleyici güzelliğe ulaşmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Kültür Sanat
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