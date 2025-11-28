Zincirli Bedesten, Deprem Sonrası Yeniden Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve yaklaşık 2 yıl süren restore çalışmalarının ardından yeniden açılan Zincirli Bedesten, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Darendeli Hüseyin Paşa tarafından 1718'de L şeklinde yaptırılan ve içerisinde 73 iş yeri bulunan Zincirli Bedesten, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

Kentin ticaretine yaklaşık 3 asırdır hizmet eden bedesten, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle 10 Eylül'de yeniden hizmete açıldı.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan bedestendeki ticari hareketlilik de yeniden başladı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine, Zincirli Bedesten'in günümüze kadar çeşitli alanlarda hizmet verdiğini söyledi.

Zincirli Bedesten'in kent turizmine katkı sunduğunu belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Burada en önemli konu tarihi yapının özgünlüğü korunarak, hasar alan yerlerin statik anlamda da güçlendirmesi yapılarak gelecek nesillere daha güvenli bir Zincirli Bedesten'i sunmak için restorasyon çalışması yapıldı ve bitirildi. Gaziantep, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği ve kültürel zenginlik açısından oldukça güçlü olan şehirlerimizden. Zincirli Bedesten de bu anlamdaki en önemli destinasyonlardan. Zincirli Bedesten yerli ve yabancı turistlerin özellikle gezmek istedikleri noktalardan biri. Son derece hareketli bir merkez."

Bedesten esnafı Uğur Kolukısa ise "6 Şubat depreminde insanlar dibi gördü diyebilirim. Şu anda esnaf arkadaşların evine ekmek götürebilmesi bile çok büyük bir nimet. Şu anda her şey çok güzel ve gelen insanlarımız çok fazla." dedi.

Esnaf Selim Öztok ise bedestenin kentin kültür yolu güzergahında bulunduğunu ifade ederek, "Bedesten açılınca buradaki akış ve ziyaretçi sayısı değişti. İnsanlara gösterdiğimiz ve gezdirdiğimiz yerler artmaya başladı. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda çok faydası oldu." diye konuştu.