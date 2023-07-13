Zile Kent Müzesi'ni Kurban Bayramı tatilinde 18 bin kişi ziyaret etti

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan tarihi kalede bulunan Veni Vidi Vici Zile Kent Müzesi'ni Kurban Bayramı tatili döneminde 18 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Zile Belediyesince Tarihi Zile Kalesi'nde yapımı tamamlanarak hizmet veren "Veni Vidi Vici Zile Kent Müzesi", ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Şükrü Sargın, müzede ziyaretçileri bilgilendirmek üzere bir sanat tarihi uzmanı görevlendirdiklerini belirterek, "Müzemize ve rekreasyon çalışması yapılan kalemize yoğun ilgi var. Vatandaşlarımızın müzemizde bulunan bölümler hakkında bilgi sahibi olarak ayrılmalarını sağlıyoruz. Geçmişi geleceğe taşıyan müzemizin ve kalemizin Zile'ye artı değer kattığını belirtmek isterim." dedi.

Sargın, müzeyi Kurban Bayramı tatili sürecinde 18 bin 630 kişinin gezdiğini kaydetti.