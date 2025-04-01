Zeugma Mozaik Müzesi bayramda ziyaretçi akınına uğruyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Çingene Kızı başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'nde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Başta bölge illeri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından bayram tatili nedeniyle kente gelen ziyaretçiler, kentin tarihi çarşılarının yanı sıra Zeugma Mozaik Müzesi'ni de ziyaret ediyor. Vatandaşlar müzeyi gezmek için bilet sırasında uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar, bayram tatilini Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezerek geçirdi. Müzede Çingene Kızı ve diğer eserler, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler ve yüzlerce eser sergileniyor

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ziyaretçileri ağırlayan Zeugma Mozaik Müzesi, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi turuna çıkan yerli turistlerin ilk rotaları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip olan müzede, "Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor. Ramazan Bayramı'nın ilk 3 gününde ziyaretçi akınına uğrayan Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

"Müzemize akın akın ziyaretçi geliyor"

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren Zeugma Mozaik Müzesi'nin ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren müzede hareketlilik yaşandığını söyleyen Özgür Çomak, "Zeugma Mozaik Müzesi, her zaman olduğu gibi bu bayram tatilinde de yine çok ilgi görüyor. Özellikle Ramazan Bayramı gerçekten bereketiyle geldi. Şu an müzemize akın akın ziyaretçi geliyor" dedi.

"Hedefimiz yine 40-50 bin ziyaretçiyi ağırlamak"

Gelen ziyaretçiler için müzede her türlü tedbiri aldıklarını belirten Çomak, "Ziyaretçilerimizi daha rahat, daha güvenli ve daha temiz bir şekilde müzeyi ziyaret edip uğurlamak için çabalıyoruz. Yaklaşık 11 binin üzerinde bir ziyaretçi sayımız var. Dışarıda bekleyen ziyaretçilerimiz var. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde müzemizde, açılış saatinden itibaren sadece ilk 3 saatte 3 bin 650 ziyaretçiyi ağırladık. 2025 turizm sezonuna çok hızlı girdik. İnşallah yılsonuna kadar daha önceki yapmış olduğumuz ziyaretçi rekorlarını kırarak, bu seneyi bitirmeyi hedefliyoruz. Önceki yıllarda 9 günlük bayram tatilinde müzemizde 32 bin ziyaretçi ağırlamıştık. Bu şekilde devam ederse bizim öncelikli hedefimiz yine 40-50 bin ziyaretçiyi ağırlamak" ifadelerini kullandı.

Bugünden itibaren müzede yaz saati uygulamasına geçildiğini de bildiren Çomak, 1 Nisan'dan 1 Ekime kadar ziyaretçilerin, müzeyi akşam saat 19.00'a kadar ziyaret edebileceğini de sözlerine ekledi.

"Müzeyi çok beğendik"

Mezopotamya'da yaşamış eski uygarlıklara ait eserleri inceleyen vatandaşlar da müzenin çok etkileyici olduğunu söyledi. Ailecek Aydın Nazilli'den Zeugma Mozaik Müzesi'ni görmeye geldiklerini belirten Selen Kara Ömer, "Zeugma Mozaik Müzesi, hep merak ettiğimiz bir müzeydi. Çocuklarımızı bilinçlensin ve müze kültürü gelişsin diye getirdik. Onlar için hoş bir bayram olsun istedik. Müzeyi çok beğendik" diye konuştu.

"Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezmeden gitmek istemedik"

Bursa'dan ailesiyle birlikte geldiklerini belirten Yücel Uzun da, "Tatil amacıyla Gaziantep'e geldik ve Gaziantep'in gezilecek yerlerini gezdik, yenilecek baklavaları ve kebaplarını tatmak için geldik. Önce Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik, yemeğimizi ve tatlımızı yedik. Kaleyi uzaktan da olsa gördük ve Zeugma Mozaik Müzesi'ni de gezmeden gitmek istemedik. İyi ki müzeye geldik. Keşke önce buraya gelip, sonrada bir kez daha uğrasaydık. Çünkü müzeyi çok beğendim" şeklinde konuştu.

"Müzeye bayıldık, her şey çok güzel"

Gaziantep'i ve Zeugma Mozaik Müzesi'ni ilk kez gördüğünü belirten Ayyüce Uzun ise, "Ailemle birlikte bayram tatili için Bursa'dan Gaziantep'i gezmeye geldik. Gaziantep'i seçmemizin sebebi ise babam askerliğini burada yapmış, çok övüyordu ve yıllardır da hep gelmek istiyorduk. Gaziantep ve müze çok güzelmiş. Müzeye bayıldık. Her şey çok güzel, çok memnunuz ve Gaziantep çok güzel bir şehir" diye konuştu.