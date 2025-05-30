Zanzibar'da Türk Sanat Müziği ile Sertifika Töreni

Zanzibar'da Türk Sanat Müziği ile Sertifika Töreni
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Zanzibar Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sertifika töreni, Türk sanat müziği eserleriyle zenginleştirilen bir kültürel programa dönüştü. Misafirler, Türk sanat müziği ile tanışma fırsatı buldu ve kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

ZANZİBAR Yunus Emre Türk Kültür Merkezi bünyesinde mayıs ayında gerçekleştirilen sertifika töreni, Türk sanat müziğiyle kültürel bir programa dönüştü.

Tören, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinin, bölgenin tanınmış sanatçı grubu tarafından Tarab enstrümanları eşliğinde icra edilmesiyle başladı. Tören için özel olarak hazırlanan sanatçı grubu, kısa bir süre içerisinde Türk sanat müziği eserlerini büyük bir özveriyle öğrenerek bir performans sergiledi. Törene katılan misafirler ve kursiyerler, ilk kez Türk sanat müziğiyle tanışma fırsatı buldu. Bu özel an, Türk kültürünün zenginliğini ve müziğin evrensel dilini derinden hissetmelerine vesile oldu. Programda, müziğin kültürler arası birleştirici gücü hissedildi. Türk sanat müziği eserleri misafirler ve kursiyerler

tarafından büyük beğeni ve yoğun ilgiyle karşılandı.

KURSİYERLERE SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ

Tören, Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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