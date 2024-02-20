Üye Girişi
Haberler

Zaferin Rengi filmi oyuncuları başkentte seyircilerle buluştu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Zaferin Rengi filminin oyuncuları, Ankara'da düzenlenen galada seyircilerle bir araya geldi. Film, milli mücadele dönemini ve Türk halkının bağımsızlık için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Zaferin Rengi filmi oyuncuları başkentte seyircilerle buluştu

ANKARA - Zaferin Rengi filminin oyuncuları, düzenlenen galada seyircilerle bir araya geldi.

Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği tarafından organize edilen Zaferin Rengi Ankara Galası gerçekleşti. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe filmin oyuncularından Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Yılmaz Bayraktar katıldı. Oyunculara, seyirciler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Film, 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu'da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul'da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Film, Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası'yla final yapıyor.

Filme dair açıklamalarda bulunan Kubilay Aka, bu kadar yoğun bir ilgi beklemediğini belirterek, "Sadece Fenerbahçe filmi değil bütün Türk vatandaşlarının unuttuğu duyguları hatırlatan bir filmimiz var. Gelip izlemelerini bekliyoruz. Çok güzel bir süreçti, günde yaklaşık 8, 9 saat top oynadık. Hayatta en sevdiğim şeyi yaparak oyunculuk yaptım. Fenerbahçe forması giymek çok güzeldi. Güzel bir atmosferde güzel bir film çektik. Gerçekçiliğe ve tarihe bağlı kalmaya çalıştık. Bir şeyler atladıysak affola, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok heyecanlıyım, siz de görüyorsunuz çok yoğun bir talep var, ilgi var. Şu an sadece mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyuncular Kubilay Aka, Yılmaz Bayraktar ve Gülper Özdemir gala öncesi Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktılar. Oyuncular, sinemadaki bütün salonları gezerek galaya gelen seyircilerle buluştu. Hatıra fotoğraflarının ardından filmi seyircilerle birlikte izlediler. Ayrıca galaya, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Simla Türker Bayazıt, Fethi Pekin ve AFİDER Başkanı Coşkun Samancı katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Ankara Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman 2024? 20 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Epstein olayı nedir? Epstein adasında neler yaşandı? 20 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Kızıl Goncalar 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! | Kızıl Goncalar son fragman yayınlandı mı 20 Şubat Salı? 20 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rüyada küçük yılan görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada küçük yılan ısırması, rüyada küçük yılan sokması, rüyada küçük yılan öldürmek ne ifade etmekte Rüyada sabun görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada sabun almak, rüyada sabunla el yıkamak, rüyada sabun yemek ne ifade eder? Rüyada okula gitmek ne anlama gelmektedir? Rüyada okul görmek, rüyada okulda olduğunu görmek hangi anlama gelmektedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title