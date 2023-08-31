Zafer Haftası etkinlikleri Derya Uluğ ve Onur Akın konserleriyle sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri, Derya Uluğ'un Mersin'de, Onur Akın'ın ise Anamur'da verdiği konserlerle sona erdi. Mersinliler coşkulu bir kutlama gerçekleştirirken, Başkan Seçer de bu coşkuya ortak oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin düzenlediği Zafer Haftası etkinlikleri, Derya Uluğ'un Mersin'de, Onur Akın'ın ise Anamur'da verdiği konserlerle sona erdi.

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında sahne alan Derya Uluğ ile Mersinliler coşkulu bir kutlama yaptı. Bu coşkuya Başkan Seçer de ortak oldu.

Saatler öncesinden alanı dolduran kalabalık, önce MC Halil Bal ve Dj Emircan Saltabaş performansı ile eğlendi. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise Derya Uluğ, Mersinlilerle bir araya geldi. Okyanus, Kanunlar Gibi, Nefes, Ne Münasebet, Nabız 180, Sana Çıkıyor Yollar gibi birbirinden güzel ve sevilen şarkılarını seslendiren Derya Uluğ, güçlü sahne performansı ile Mersinlilere güzel bir akşam yaşattı.

Derya Uluğ'a çiçek takdim eden ve sahneden vatandaşlara seslenen Başkan Seçer, tüm Mersinlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Daha nice Zafer Bayramlarını kutlayalım. Ama artık savaşmadan, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde, daha çok çalışarak, daha çok birbirimizi severek, birlik içinde, beraberlik içinde, bu ülkede hep beraber mutluluk içerisinde yaşayalım. Sizleri seviyoruz gençler. Hepinize iyi eğlenceler. Mutluluk içinde kalın" dedi.

ANAMURLULAR, ONUR AKIN'LA BULUŞTU

Anamurlular ise Zafer Bayramı'nda Onur Akın'ı dinlemenin mutluluğunu yaşadı. Rauf Denktaş Parkı'nın arkasında verilen konser vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Anamurlular, Geceyi Sana Yazdım, Yağmur Yüreklim, Asi ve Mavi, Seviyorum Seni, Çam Kolonyası gibi şarkılarla gönüllere taht kuran Akın'la, 30 Ağustos coşkusunu yaşadı.

ONUR AKIN: "30 AĞUSTOS EN BÜYÜK BAYRAMLARIMIZDAN BİRİSİ"

Kendini Mersinli gibi hissettiğini söyleyen Onur Akın, "30 Ağustos en büyük bayramlarımızdan birisi. Yüreği; gerçekten bu ülkenin bağımsızlığa inanan, özgürlükten yana, Mustafa Kemal Atatürk'ten yana, devrimlerden yana atan bütün insanlar bayram coşkusunu burada hissediyorlar. O yüzden Türkiye'nin dört bir yanında bu coşku var eminim ve Anamur'da da aynı coşkuyu yaşıyoruz" dedi.

MERSİN GENELİNDE ETKİNLİKLER EŞ ZAMANLI YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi, Merkez'e gelemeyen vatandaşları da düşünerek her yıl mutlaka ilçelerde de konserler düzenliyor. Bu yıl da Mersin Merkez'de yapılan etkinliklerle eş zamanlı olarak birçok ilçede konserler yapıldı. 29 Ağustos'ta, MBB Türk Müziği Topluluğu, Toroslar Gözne Mahallesi'nde sahne aldı. 30 Ağustos'ta ise Tarsus Duatepe Mahallesi köylü garajı meydanlığında MBB Pop Orkestrası konser verirken, aynı saatlerde Toroslar Arslanköy Mahallesi'nde MBB Türk Müziği ekibi konser verdi.

SON ETKİNLİK MUT'TA OLACAK

Zafer Haftası kapsamında planlanan son etkinlik ise Mut'ta yapılacak olan MBB Türk Müziği Konseri olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin güzel sesli sanatçıları 2 Eylül Cumartesi günü Mut Sertavul Pazar Yeri'nde saat 20.00'de Mutlulara güzel bir akşam yaşatacak.