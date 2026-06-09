Van YYÜ'de '4. Tiyatro Dekorları Maket Sergisi' açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel'in küratörlüğünü yaptığı "4. Tiyatro Dekorları Maket Sergisi" büyük beğeni topladı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel'in küratörlüğünü yaptığı "4. Tiyatro Dekorları Maket Sergisi", YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde açıldı. Çok sayıda öğrenci ve akademisyenin ziyaret ettiği ve "Hayallerin Doğuşu" sloganından hareketle başlayan sergi projesinde Türk Halk Oyunları Bölümü öğrencileri, yerli veya yabancı tiyatro oyunu yazarlarından seçtikleri bir oyunu kendi hayal dünyalarında sahne tasarımını hazırladıktan sonra maket olarak realize ettiler.

Maket yapımı aşamalarında Prof. Dr. Adnan Tönel önemli katkı sağladığı serginin hafta sonuna kadar açık kalacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı