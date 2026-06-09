Haberler

Van YYÜ'de '4. Tiyatro Dekorları Maket Sergisi' açıldı

Van YYÜ'de '4. Tiyatro Dekorları Maket Sergisi' açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van YYÜ'de Prof. Dr. Adnan Tönel küratörlüğünde açılan 4. Tiyatro Dekorları Maket Sergisi, öğrenci ve akademisyenlerden büyük ilgi gördü. Sergi, hafta sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel'in küratörlüğünü yaptığı "4. Tiyatro Dekorları Maket Sergisi" büyük beğeni topladı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel'in küratörlüğünü yaptığı "4. Tiyatro Dekorları Maket Sergisi", YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde açıldı. Çok sayıda öğrenci ve akademisyenin ziyaret ettiği ve "Hayallerin Doğuşu" sloganından hareketle başlayan sergi projesinde Türk Halk Oyunları Bölümü öğrencileri, yerli veya yabancı tiyatro oyunu yazarlarından seçtikleri bir oyunu kendi hayal dünyalarında sahne tasarımını hazırladıktan sonra maket olarak realize ettiler.

Maket yapımı aşamalarında Prof. Dr. Adnan Tönel önemli katkı sağladığı serginin hafta sonuna kadar açık kalacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Savaş şiddetlenebilir! ABD ordusuna ait helikopter düştü
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Dev ikramiye 1 kişiye çıktı! Türkiye'nin en zenginlerinden oldu
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı

Küçük kızıyla ilgili alçak iddia çöktü, cani için karar verildi
Astrolog Can Aydoğmuş'un Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu

Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu