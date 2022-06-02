Yusufeli Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

Yusufeli Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı Yusufeli Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi organize edildi. Yusufeli Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi organize edildi. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında merkezin salonunda düzenlenen sergide, kursiyerlerin çalışmaları yer aldı. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, sergide, her biri uzun uğraşlar isteyen birbirinden güzel el emeği ürünleri görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Aytekin, böylesine güzel ürünleri ortaya çıkaran kursiyerleri ve kurs eğitmenlerini tebrik etti. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Selim Sılacı da yıl boyunca açılan 45 kursa, 1735 kursiyerin katıldığını aktardı. Sılacı, amaçlarının ihtiyaç duyulan her alanda kurslar açarak, vatandaşları hayat boyu öğrenmeye dahil etmek olduğunu kaydetti. İlçe Kaymakamı Hüseyin Kaptan'ın da katıldığı etkinlik, kursiyerlerin "geri dönüşüm" temalı defilesi ile tamamlandı. AA / Yener Dedeoğlu - Kültür Sanat Halk Eğitimi Merkezi Eyüp Aytekin Yusufeli Kültür Sanat Haberler

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