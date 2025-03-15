Yunus Emre Polat, Semtlerin Kokuları ile Okurlarıyla Buluştu

Kitap, İstanbul'un her semtine özgü kokuların izini sürerek, şehrin geçmişini ve bugününü farklı bir perspektiften ele alıyor. Beyoğlu'ndaki eski kitapçılardan yayılan toz kokusu, Balat'ın sıcak ekmek kokusu, Kapalıçarşı'nın baharatlarla harmanlanan havası gibi detaylar, okurları duyusal bir yolculuğa çıkarıyor. Polat, kelimeler aracılığıyla kokuların hafızadaki etkisini ve bilinçaltımızdaki yankısını ustalıkla işliyor.

Eserin ilk imza günü, Beyoğlu'nda bulunan İnsan Kitap'ta gerçekleşti. Kitapseverler, yazarla bir araya gelerek Semtlerin Kokuları'nın yaratım sürecine dair detayları dinleme fırsatı buldu. Büyük ilgi gören etkinlikte, kokuların edebiyatla nasıl buluştuğuna dair derinlemesine sohbetler yapıldı.

Yunus Emre Polat, İstanbul'u benzersiz bir bakış açısıyla yeniden keşfetmek isteyen herkesi bu eşsiz yolculuğa davet ediyor. Semtlerin Kokuları, raflardaki yerini aldı.