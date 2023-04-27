Yüksekova'ya gelen İran kafilesine davullu zurnalı karşılama

HAKKARİ - Hakkari ve ilçelerinde 3 gün boyunca ziyaret gerçekleştirecek 100'e yakın İranlı, Esendere Sınır Kapısı'nda davullu-zurnalı ve güllerle karşılandı.

Geçtiğimiz haftalarda Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve ilçede faaliyet gösteren bir grup esnafın İran'a yaptığı ziyaretin ardından davet edilen İranlı acente yetkilileri de kalabalık bir kafileyle kapıdan giriş yaptı. 3 gün boyunca bölgede misafir edilecek İranlılar, kapıda davullu-zurnalı ve güllerle karşılandı.

Tarihi gün yaşadıklarını belirten Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Bugün Yüksekova için çok önemli bir gün diyebiliriz. Bugün misafirimizi güllerle, davulla, zurnayla ve belediyemizin onlar için hazırladığı folklor oyunlarıyla karşıladık. Bölgemiz için önemli bir gelişme, inşallah daha güzel günlere yolacağız. Şimdiden tüm Yüksekova'mıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise İranlı misafirlerinin ilçeye geldiğini belirterek, "Bugün acente sahiplerini güllerle, davulla, zurnayla karşıladık. Buradan direkt Şemdinli ilçemize gideceğiz. Bu oluşum tüm esnafımıza, sanatkarımıza hayırlı olsun. Güzel günler bizi bekliyor. Bu da onun bir göstergesidir. Bu güzel oluşuma destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karşılamaya Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, çok sayıda iş adamı ve farklı meslek gruplarında yer alan esnaf katıldı.