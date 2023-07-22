Yüksekova'da 'Uluslararası 5. Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi' yapıldı

HAKKARİ - Uluslararası 5. Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi ve 1. Herkari Uluslararası Bilim Sanat Edebiyat Kongresi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başladı.

Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği, Hakkari Üniversitesi, Hakkari Valiliği, Yüksekova Kaymakamlığı, Çukurca Kaymakamlığı, Esendere Belediyesi, Şemdinli Belediyesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen "5. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi ve 1. Herkari Bilim Sanat Edebiyat Kongresi" Yüksekova ilçesinde düzenlendi. 3 gün sürecek olan kongreye 40 ülkeden 223'ü yabancı 422 kişi katıldı.

İlçede bulunan bir otelde düzenlenen kongrede bölgedeki ve dünyadaki bilimsel araştırmaların potansiyelleri ve ele alınması gereken sorunların daha iyi anlaşılması konuları ele alındı. Ayrıca kongre de Hakkari yöresine ait kültürel motifli el emeği patikler ve eldivenler sergilendi.

Kongrede bir konuşma yapan İKSAD Başkanı Mustafa Latif Emek, Anadolu'nun zengin kültürel ve demografik bölgelerini tanıtmak üzere kongreler düzenlediklerini belirtti. Şu ana kadar Kapadokya'da, Malatya'da ve Adıyaman'da bilimsel etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Emek, "Kongremize birçok farklı ülkeden bilim insanlar katıldı. Bugünde 5'inci Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresini Yüksekova'da yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün Hakkari halkının desteklediği bu çalışma vesilesiyle 40 ülkeden bilim insanı ve akademisyeni bir araya getirdik. Desteklerinden dolayı valimize, kaymakamımıza ve rektörümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

Kongreye katılan Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Yaşar Kaplan ise kongrenin Yüksekova için önemine dikkat çekerek, "Bugün Yüksekova büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İKSAD endüstri, Hakkari Valiliği, Yüksekova Belediyesi ve kamu kuruluşlarınca desteklenen 1'inci Herkari Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim kongresi düzenlendi. Bu kongre çerçevesinde yaklaşık olarak 40 ülkeden katılımcılar bulunuyor. Bunlar yüz yüze ve çevrimiçi olarak farklı konularda çeşitli sunumlar yaptı. Hakkari kültürüyle özdeşleşmiş el emeği göz nuru olan yün çorapları ve yöresel elbiseleri tanıtmak amacı ile Van YYÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Buğrul hocamız tarafından yapılan bir sergi var. Sergide Hakkari'ye ait çorapların hem görselleri hem de yazılı olarak taşıdıkları anlamlar var. Bu da yöre hakkında bize bilgi veriyor" şeklinde konuştu.

Kongreye Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, İKSAD Başkanı Doktor Mustafa Latif Emek, Kongre Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız, Prof. Dr. Akbar Valadbigi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda akademisyen katıldı.