Yüksekova'da Kursiyerlerin Yaptığı Ürünler Sergilendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. Kurslarda yıl boyunca yapılan ürünlerin sergilendiği etkinlikte müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi de yapıldı.