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Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Bebek Mezarlığı Ziyaretçileri Duygusal Anlar Yaşıyor

Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Bebek Mezarlığı Ziyaretçileri Duygusal Anlar Yaşıyor
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Sivas'taki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan kalp şeklindeki bebek mezar taşları, hayatını kaybeden bebeklerin hikayelerini anlatıyor. Ziyaretçiler, burada duygusal anlar yaşayarak bebeklere dua ediyor ve ailelerin özlemlerine ortak oluyor.

Bu mezarlıkta her taş bir acıyı anlatıyor

SİVAS - Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan ve tamamı kalp şeklinde mezar taşlarından oluşan bebek mezarlığı, hem görüntüsüyle hem de taşıdığı anlamla görenleri derinden etkiliyor.

Sivas kent merkezinde yer alan Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan bebek mezarlığı, görenlerin dikkatini çekiyor. Binlerce kişinin ziyaret ettiği mezarlıkta yer alan bu özel bölümde, mezar taşlarının tamamı kalp şeklinde tasarlanmış. Bu farklı tasarım kadar mezar taşlarının üzerindeki yazılar da yürek burkuyor. Doğar doğmaz hayatını kaybeden ve henüz ismi konulmadan toprağa verilen bebeklerin mezar taşlarında yalnızca "bebek" yazıyor. Kimliği belirlenemeyen veya ailesi tarafından sahiplenilemeyen bebeklerin mezar taşlarında ise sadece "kimsesiz" ibaresi yer alıyor. İnsanları büyük bir hüzün etkisi altına alan bu bölüm, ziyaretçilerine duygusal anlar yaşatıyor. Vatandaşlar, bu bölgeye geldiklerinde dualarını eksik etmiyor.

"Hasret gideriyorlar"

Mezarlık ziyaretinde bulunan Hikmet Şahin, bebeklere dua ettiğini ifade ederek, "Çocuklar cennetle müjdelendiği için günahsızladır. Aileler mezarların başına çiçek ekmişler ve oyuncaklar koymuşlar. Aileler bunları yaparak bir nebzede olsun hasret gideriyorlar. Burada duygu dolu anlar yaşanıyor. Ben de her hafta bir kez buraya geliyorum. Hiçbir mezarı ayırt etmeden herkese dua ediyorum. Bütün bebeklere dua ettikten sonra kendi aileme de dua edip buradan ayrılıyorum. Dinimizin bize verdiği bu güzelliği elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. İnsanlar ölen yakınlarını unutmasınlar. Boş vakitlerinde insanlar mezarlara gelip dua etsinler çünkü bu insanlar bizlerden dua bekliyorlar. Allah herkesin mekanını cennet etsin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Kültür Sanat
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