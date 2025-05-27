Yozgat'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı

Yozgat'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında, halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerce hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Açılışa katılan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yaptığı açıklamada, halk eğitim merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Her yıl birbirine benzer eserler yerine farklı üretimler ortaya konulduğunu vurgulayan Altınkaynak, kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Sergide, 500'e yakın el emeği göz nuru ürün sergilendi.