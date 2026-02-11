Haberler

Yozgat'ta polislerden lösemiyi yenen çocuğa doğum günü sürprizi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü, lösemiyi yenen ve polis olmayı hayal eden 7 yaşındaki Ahmet Başer için unutulmaz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Başer, müdürlükte sürpriz pastasını kesti, polislerle sohbet etti ve şehir turu yaptı.

Yozgat'ta Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lösemiyi yenen ve polis olmak isteyen 7 yaşındaki Ahmet Başer için sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

İlçede yaşayan Başer'in polis olma isteği Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği ve ailesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Başer ve ailesini müdürlüğe davet etti.

Ailesi ve dernek üyeleriyle müdürlüğe gelen Başer, kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü pastasını kesti, polislerle sohbet edip telsizden anons geçti.

Daha sonra polis aracıyla şehir turu atan Başer, polis olma hayalini gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Kültür Sanat
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın'dan yürek sızlatan yorum

Vefat eden oyuncunun eşinden yürek sızlatan yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı

Erdoğan ilk kez duyurdu! Aylık 8.750 TL taksitle faizsiz ev fırsatı
Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İlk 30'da tek Türk takımı var

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İlk 30'da tek Türk takımı var
Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
Akın Gürlek'in koltuğuna oturan Can Tuncay'ın makam odasında dikkat çeken detay

Akın Gürlek'in koltuğuna oturan ismin makamında dikkat çeken detay
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız

"Bizi tehdit etmeye kalkarsanız, sizi AR-15 ile vuracağız"