Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde Kazankaya Kanyonu'na dağ keçileri bırakıldı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde Kazankaya Kanyonu'na 5 dağ keçisi bırakıldığı bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kanyona ilk etapta 5 dağ keçisi bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden temin edilen dağ keçileri, doğal güzelliği ve endemik bitki türleri ile ilimizin önemli turizm bölgesinden Kazankaya Kanyonu'na farklı renk ve heyecan katarak, ziyaretçilerine unutamayacakları anılar biriktirmesine vesile olacak." ifadesi kullanıldı.