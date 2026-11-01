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Yozgat Aydıncık'taki Şebek Geçidi sonbahar renklerine büründü, dronla görüntülendi

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Yozgat Aydıncık'taki Şebek Geçidi sonbahar renklerine büründü, dronla görüntülendi
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Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki yaklaşık 1550 rakımlı Şebek Geçidi, sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Renk değiştiren ağaçların oluşturduğu manzara dronla görüntülendi ve doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına güzel kareler sundu.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Şebek Geçidi, sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Yaklaşık 1550 rakımlı geçitte, mevsimin etkisiyle renk değiştiren ağaçların oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

Sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel kareler sundu.

Kaynak: AA
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