Yozgat Aydıncık'taki Şebek Geçidi sonbahar renklerine büründü, dronla görüntülendi

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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Şebek Geçidi, sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Yaklaşık 1550 rakımlı geçitte, mevsimin etkisiyle renk değiştiren ağaçların oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

Sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel kareler sundu.

Kaynak: AA