Yörük Kadınının Sessiz Duygusal Mektubu: Alaçuval Dokumaları Programı Tarsus'ta Gerçekleşti

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Yörük Kadınının Sessiz Duygusal Mektubu: Alaçuval Dokumaları" programı düzenlendi.

Valiliğin açıklamasına göre, program Mersin Valisi Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros öncülüğünde Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Tarsus Gözlükule Kazıları Tarih Araştırmaları Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte dokuma, nakış, seramik ve camdan yapılmış el işi ürünler sergilendi.

Program kapsamında gerçekleştirilen defilede mankenler, göçebe yaşamında kullanılan alaçuval dokumalarından ilham alınarak tasarlanan 25 kıyafeti sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dudu İrem Toros, alaçuvalların kültürel bir miras olduğunu belirtti.

Etkinlik kanun sanatçısı Ahmet Baran ve orkestranın müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa, Mersin Valisi Atilla Toros, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve diğer ilgililer katıldı.