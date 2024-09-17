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Yılın Çırağı: 15 Yaşındaki Gülhanım Başaran Terzilikte Başarıya Koşuyor

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Ticaret Bakanlığınca 'yılın çırağı' seçilen 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, terzilik kariyerine evdeki atık malzemelerle başladı. Moda Tasarımı ve Terzilik Bölümünde eğitimine devam eden Başaran, gelecekte kendi butik ve atölyesini açmayı hayal ediyor.

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük yaşlarda başladığı terziliği büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

Akçaabat ilçesinde yaşayan Başaran, mesleğe daha çocukken evdeki atık malzemeleri değerlendirerek başladı. Oyuncak bebeklerine kıyafet diken, atık malzemelerden bez bebekler yapan Başaran, bu sayede kendisini giderek daha da geliştirdi.

Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Moda Tasarımı ve Terzilik Bölümünde eğitimini sürdüren Başaran, bir taraftan da Söğütlü Mahallesi'ndeki terzi dükkanında çırak olarak çalışıyor.

Ütü, pantolon paçası yapımı, etek ve elbise boyu, tadilat gibi işleri yaparak mesleğin tüm inceliklerini öğrenen Başaran, ileride kendi tasarımlarının da olacağı butik ve atölye kurmak istiyor.

Ticaret Bakanlığınca 81 ilden adaylar arasından "yılın çırağı" seçilen Başaran, 28 Eylül'de Kırşehir'de düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

"Tasarımlar yapıyorum ama şu an onları saklıyorum"

Gülhanım Başaran, AA muhabirine, küçüklükten beri bir şeyler dikmeye hevesli olduğunu söyledi.

İşe bez bebek ve bebek kıyafeti dikmekle başladığını belirten Başaran, sonrasının kendiliğinden geldiğini ifade etti.

Başaran, terzi çıraklığı yaptığını, genelde tamir, tadilat, sökme, ütü gibi işlerle uğraştığını anlattı.

Kendisini mesleğinde geliştirmek istediğini vurgulayan Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayalim bu işi daha ileriye taşımak. Kendi butiğimi, atölyemi açmak istiyorum. Hedefim, hayallerim bunlar. Tasarımlar yapıyorum ama şu an onları saklıyorum. Gelecekte daha ileriye gidersem onları insanlarla paylaşmayı çok istiyorum."

Başaran, "yılın çırağı" seçildiği için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"İstediği hedefe ulaşmasını diliyorum"

Gülhanım Başaran'ın usta öğretici Ayşe Altıntaş da Gülhanım'ın küçük yaşta bu işe atılmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Gülhanım'ın başarılı olması temennisinde bulunan Altıntaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah daha çok başarılı olacak. İstediği hedefe ulaşmasını diliyorum. Dediğimizi yapan, söylediğimizi dinleyen, gösterdiğimizi algılayan bir öğrenci. Çırak bulmak da zor. Küçük yaşta bu işe atılanların bu meslekleri yürütmek istemeleri çok güzel. Gülhanım'a başarılar diliyorum."???????

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Kültür Sanat

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