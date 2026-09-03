Misak-ı Milli Halısı Sivas'ta Yeniden Hayat Buldu

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, 1922 yılında dokunan Misak-ı Milli halısının aslına uygun replikasını yeniden dokudu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geleneksel Sivas halısının özgün dokusuna ve motiflerine uygun olarak yeniden dokunan halı, Sivas Olgunlaşma Enstitüsünde yaklaşık 9,5 aylık titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı.

Halıda kullanılan yün ipler, Sivas Olgunlaşma Enstitüsünde geleneksel kök boya tekniğiyle ve doğal yöntemlerle renklendirildi.

İnce ve kaliteli yün ipliklerin kullanıldığı halı, geleneksel Türk düğümü tekniğiyle el emeğiyle dokundu. Her bir metrekaresinde yaklaşık 360 bin düğüm bulunan halı, geleneksel Sivas halıcılığının inceliklerini ve zengin kültürel mirasını günümüze taşıyor.

Vali Yılmaz Şimşek, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek Misak-ı Milli halısının replikasını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, Valilik tarafından önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini, Sivas Hafıza Merkezi tarafından 104 yıl önce dokunan eserin tespit edildiğini ve TBMM'de Isparta adına tescilli olan halının Sivas adına tescilinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle Valilik olarak önemli bir projeyi daha hayata geçireceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında, bundan tam 104 yıl önce dokunmuş olan Misak-ı Milli halısının aslına uygun replikası Sivas Olgunlaşma Enstitümüzce yeniden dokundu ve tarihimizin en anlamlı tanıklarından biri tekrar öğrencilerimizin ilmeklerinde, nakışlarında hayat buldu. O dönemde Sivas'ta 20 Darüleytam, yani Öksüzler Yurdu ve buralarda barınan 2 bin 600 öğrenci bulunuyor. Bunlar genellikle Birinci Dünya Savaşı ve Balkan Savaşları'nda şehit düşen kahramanlarımızın geride bıraktığı yetim ve öksüz çocuklardı. İşte bu çocuklarımız, Kurtuluş Savaşı zaferimizin bir nişanesi olarak 1922 yılında bu halıyı dokumuşlar."

Şimşek, halının dönemin Sivas Valisi Faik Bey ve Sivas Mebusu Ziya Bey aracılığıyla TBMM'ye hediye olarak gönderildiğini aktararak, "Halı şu anda Ankara'da 1. TBMM Binası'nda sergileniyor. Halının sağında ve solunda iki küre var. Kürenin solunda Misak-ı Milli haritası, sağında ise Sivas vilayet haritası mevcut. Sivas Hafıza Merkezi'ndeki arkadaşlarımız bu halıya ulaştılar ve Isparta adına tescil edilmiş bu halının Sivas adına tescilini gerçekleştirdiler. Böylece tarihi bir yanlışı da düzeltmiş oldular." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA