Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun'un hayatını konu alan kitabı imzalandı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ediz Hun'un hayatını konu alan kitabı 'Film Gibi Geçti'nin imza günü düzenlendi. Hun, kitapta doğumundan günümüze kadar olan yolculuğunu anlattığını belirtti ve hayatının gerçekten 'film gibi geçtiğini' söyledi. Ayrıca, kitabın içinde 6-7 Eylül olayları gibi özel anılara da yer verdiğini ifade etti. İmza gününde sevenleriyle sohbet etme ve fotoğraf çektirme fırsatı buldu.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ediz Hun, "Hayatım gerçekten 'film gibi geçti' diyebilirim. Hala da geçmeye devam ediyor. Elbette her film gibi bu film de bir gün bitecek." dedi.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ediz Hun'un hayatını konu alan kitabı "Film Gibi Geçti"nin imza günü D&R Suadiye'de yapıldı.

İmzanın ardından açıklama yapan Ediz Hun, kitapta doğumundan günümüze kadar olan yolculuğunu, periyotlar halinde okuyucuya aktarmaya çalıştıklarını belirterek, "Keyifli ve ilgi çekici bir otobiyografik kitap diyebilirim. Hayatımla ilgili bütün gerçekleri anlatan bir kitap. Hatta kitabın ismi de hayat hikayemi en doğru şekliyle anlatıyor. Hayatım gerçekten 'film gibi geçti' diyebilirim. Hala da geçmeye devam ediyor. Elbette her film gibi bu film de bir gün bitecek." diye konuştu.

"Tüm canlıların özü Yaradanın kendisidir"

Hun, hayatta önemli olanın sevgi ve saygıyla yaşamak olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Ben olduğum gibi bir insanım. İnsanlığı ve bütün dünyayı kucaklıyorum. Çünkü sevgi, yaşamın amacıdır. Başta insan olmak üzere tüm canlıların özü Yaradanın kendisidir. Sevgi her şeyin üstündedir. Birbirimizi seversek mutlu oluruz. Sevmezsek kaybederiz. Ben de bugün burada ne kadar sevildiğimi bir kez daha gördüm. Beni sevenlerle bir araya gelmeye devam edeceğim. Hatta hayatımla ilgili bir film çekiliyor. Bir kısmı çekildi, çekilmeye de devam edecek. Otobiyografi tarzında olacak, herhalde en kısa zamanda çıkacak."

"Türkan Şoray, her şeye layık bir insan"

Oyuncu arkadaşı Türkan Şoray'dan da bahseden Hun, "Çok duygusal, saygın ve sevgi dolu bir insandır. Sanıyorum yakında yine bir başka etkinlikte beraber olacağız. Her şeye layık bir insan, çok kibar hiç bir zaman sabırsızlık emaresi göstermeyen ve her zaman gülen insanlarla iyi ilişki kuran birisi, Türkan'ı çok severim." ifadelerini kullandı.

Usta aktör Ediz Hun, kitapta daha önce pek konuşmadığı 6-7 Eylül olayları gibi özel anılara da yer verdiğinden bahsederek, "O zaman 15 yaşındaydım, çok üzücü ve bütün hayatımı değiştiren bir olay oldu. Hemen yanı başımızda olan bir olaydı. Avusturya Lisesi'nde okuyordum, olaylardan sonra utancımdan hocalarımın yüzüne bakamaz oldum." dedi.

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Hun'un, çocukluğu, Yeşilçam yılları ve milletvekilliği döneminden pek çok anısını paylaştığı "Film Gibi Geçti" kitabı, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum'un söyleşilerinden oluşuyor.

İmza gününde sevenleri Ediz Hun ile sohbet etme ve bol bol fotoğraf çektirme fırsatı buldu.