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Yerli ve Yabancı Akademisyenler Karahantepe'yi Ziyaret Etti

Yerli ve Yabancı Akademisyenler Karahantepe'yi Ziyaret Etti
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Neolitik dönemin önemli yerleşimlerinden biri olan Karahantepe, Dünya Neolitik Kongresi kapsamında pek çok yabancı akademisyenin ilgisini çekti. Göbeklitepe benzeri yapılarla dolu olan alanda yapılan kazılar büyük beğeni topladı.

Yabancı akademisyenler, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında gösterilen Şanlıurfa'daki Karahantepe'ye hayran kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi kapsamında kente gelen yaklaşık bin akademisyen, Neolitik döneme ilişkin kazıların yapıldığı arkeolojik alanları gezdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve Neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edilen Karahantepe'yi ziyaret eden akademisyenleri, kazılarda gün yüzüne çıkartılan eserler büyüledi.

Alman tarihçi Prof. Dr. Herman Parzinger, AA muhabirine, Karahantepe'nin inanılmaz bir alan olduğunu söyledi.

Yapılan kazının niteliğinden etkilendiğini belirten Parzinger, şunları kaydetti:

"Karahantepe'den oldukça etkilendim. Sadece kazıdan değil, tepenin diğer tarafına giderseniz toprağın üzerindeki T şeklindeki dikili taşları görürsünüz. Bu, oldukça inanılmaz. Yapılan kazının niteliğinden ve detaylardan oldukça etkilendim. Karahantepe bu arkeolojik alanların en önemlilerinden biridir. Ayrıca Göbeklitepe de Türk arkeolojisinin başardığı iyi işler arasında yer alıyor."

"Beni çok heyecanlandırdı"

Japon arkeolog Prof. Dr. Junzo Uçiyama da Dünya Neolotik Kongresi için Şanlıurfa'ya geldiğini hatırlattı.

Karahantepe'de ilginç buluntularla karşılaştığını aktaran Uçiyama, "Muhteşem olan Karahantepe beni çok heyecanlandırdı. Benim ülkem Japonya buraya çok uzak fakat Karahantepe oldukça farklı. Buna rağmen bazı şeylerin benzer olduğunu söyleyebilirim. Bu büyük dağları insanlar kutsal yerler olarak kabul etmiş ve farklı insanlar buraları inşa etmiş." diye konuştu.

İspanyol arkeolog Prof. Dr. Feran Borel ise Karahantepe'nin önemli bir merkez olduğunu, buradaki buluntuların ve heykellerin Neolotik dönemin erken evrelerini gösteren güzel bir yerleşim yeri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Kültür Sanat
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