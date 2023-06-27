Yenimahalle Belediyesi İkinci Bahar Dayanışma Merkezi'nden Halk Dansları Gösterisi

Yenimahalle Belediyesi İkinci Bahar Dayanışma Merkezi sakinleri, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde halk dansları gösterisi sergiledi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, merkezlerin 50 yaş ve üstü vatandaşların zamanlarını değerlendirmelerini sağladığını belirtti.

Yenimahalle Belediyesi İkinci Bahar Dayanışma Merkezi sakinleri, hazırladıkları dans gösterisini Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Salonu'nda sergiledi.

Yenimahalle TUBİL Halk Dansları Topluluğu eğitmenleri tarafından çalıştırılan Karşıyaka, Ata, Serhat ve Turgut Özal Mahallesi İkinci Bahar Dayanışma Merkezi üyeleri; Aydın, Mardin, Van ve Artvin yörelerinin halk oyunlarını sahneledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri'miz, 50 yaş ve üstü vatandaşlarımızın zamanlarını değerlendirmelerini ve kendilerini geliştirecek etkinliklerle buluşmasını sağlıyor. Vatandaşlarımızın ikinci baharlarını eğlenerek geçirmesini istiyoruz. Dayanışma merkezlerimizde bir araya gelen hemşerilerimiz vakitlerini dolu dolu geçiriyor. Düzenlediğimiz bu etkinlikler, vatandaşların bir araya gelerek kaynaşmasına vesile oluyor. İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri'nden dört bine yakın vatandaşımız faydalanıyor" dedi.