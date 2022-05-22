Yenilenen Bodrum Kalesi'ni yılın ilk 5 ayında 50 binden fazla kişi ziyaret etti - Haberler

Bodrum'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen restorasyon çalışmasıyla yenilenen Bodrum Kalesi'ni bu yılın ilk beş ayında 50 binden fazla turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Deniz, kum ve güneşin yanı sıra mavinin tüm tonlarını barındıran koyları ve yemyeşil doğasıyla adından söz ettiren Bodrum, tarihi ve kültürüyle de ön plana çıkıyor.

Restorasyon çalışmaları tamamlanıp tamamı açılan kalede İngiliz, İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol kuleleri ile Uluburun, Gelidonya, Bozburun, Yassıada, Serçe Limanı su altı batıkları ve Karyalı Prenses Sergi Salonları bulunuyor.

Aileleriyle ilçeye tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, gezilerinin arasına Bodrum Kalesi'ni mutlaka ekliyor. Bodrum'un merkezinde bulunan kalede gün boyu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, tatil için ilçeyi tercih eden misafirlerin Bodrum'un simgesi olan kaleyi mutlaka ziyaret ettiğini söyledi.

Kalede yer alan Serçe Limanı ve Uluburun Batığı'nın oldukça ilgi gördüğünü belirten Toprak, restorasyon çalışması da biten Bodrum Kalesi'nin yepyeni bir görünüme kavuştuğunu, bunun da ziyaretçiler üzerinde olumlu etki oluşturduğunu ifade etti.

Toprak, Kovid-19 nedeniyle geçen yıl ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını ancak bu yıl ziyaretçi sayısından oldukça memnun olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"İnsanlar kalenin modernize olmuş halini görmeye geliyor. Bodrum genelinde yeni kazı çalışmalarımız da var. Konacık Pedasa Antik Kenti kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan eserlerimiz buradaki salonumuzda sergileniyor. Bunun dışında Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile beraber yaptığımız su altı çalışmalarında da birçok eser sergileniyor. Bodrum Kalesi'ni geçen yıl ilk beş ayda 12 bin kişi ziyaret ederken, bu yıl sayı 50 bini geçti. Yunanistan'dan, Avrupa'dan ve Hindistan'dan gelen turistlerimiz var. Ciddi anlamda farklı ülkelerden grupların geldiğini görüyoruz. Restorasyon çalışmalarından sonra kale daha fazla ilgi görüyor. Ziyaretçi sayımızda bu yıl bir rekor bekliyoruz. Ekim sonuna kadar 500 bine yakın tatilcinin müzemizi ziyaret edeceğini düşünüyoruz."

Ziyaretçiler de kaleden memnun ayrılıyor

Antalya'dan tatil için gelen Hatice ve Taşkın Çağlar çifti, yaklaşık iki yıldır Bodrum Kalesi'ni ziyaret etmek istediğini ancak bu yıl gelebildiklerini belirterek tavsiye üzerine geldikleri geziden ve kalede bulunmaktan oldukça çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Muğla'dan gezi için gelen Harun Günan da kalenin geçmişe ışık tuttuğunu belirterek "Mutlaka gelip gezilmesi gereken bir yer. Ben gezdim, herkese de kesinlikle tavsiye ediyorum. Sadece kaleyi görmek için geldim. Müzeler Haftası etkinliklerine de denk geldik. Çok keyif aldım." dedi.