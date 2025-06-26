Yeni James Bond Filminin Yönetmeni Denis Villeneuve Oldu

Yeni James Bond Filminin Yönetmeni Denis Villeneuve Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dune ve Blade Runner 2049 gibi önemli yapımlara imza atan Denis Villeneuve, yeni James Bond filminin yönetmeni olarak atandı. Yapımcı şirket Amazon MGM Studios, bu haberi resmi olarak duyurdu.

YENİ 'James Bond' filminin yönetmeni açıklandı.

'Dune', 'Blade Runner 2049', 'Arrival' ve 'Sciario' gibi yapımlarla tanınan Denis Villeneuve'ün 'Bond' serisinin yeni filmini yöneteceği bildirildi. Açıklama filmin yapımcı şirketi 'Amazon MGM Studios' tarafından yapıldı. Şirketin duyurusunun ardından yönetmen Denis Villeneuve de açıklama yaparak, "Sinemaya gitmeyle ilgili en eski anılarımdan bazıları '007' ile bağlantılı. Sean Connery'nin oynadığı 'Dr. No' filminden beri babamla 'James Bond' filmlerini izleyerek büyüdüm. Ben koyu bir Bond hayranıyım. Benim için o kutsal bir karakter" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı

Üniversitede tartışma yaratan görüntü! Bir bayrağa tepkiler çığ gibi
Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı

Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör

Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Yaylayı bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda

Bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.