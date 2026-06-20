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Yunus Emre Enstitüsü ile Sofya Üniversitesi arasında Türkoloji iş birliği

Yunus Emre Enstitüsü ile Sofya Üniversitesi arasında Türkoloji iş birliği
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Yunus Emre Enstitüsü, Bulgaristan'ın Sofya Üniversitesi ile Türk dili ve kültürünü tanıtmak için kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalayacak. Protokol, akademik kapasite geliştirme, ortak araştırmalar ve kültürel etkinlikleri kapsıyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk dilinin, kültürünün ve medeniyet birikiminin uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalarına bir yenisini ekleyerek Bulgaristan'ın köklü yükseköğretim kurumlarından Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi ile Türkoloji alanında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalayacak.

İmzalanacak protokol ile iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve akademik bağların güçlendirilmesi hedefleniyor. Türkoloji Projesi kapsamında yürütülecek çalışmalarla Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkoloji ve Altayistik Bölümünün akademik kapasitesinin geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve yeni nesil Türkologların yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, Balkanlar'ın yüzyıllar boyunca ortak tarih, kültürel etkileşim ve insani bağların şekillendiği önemli bir coğrafya olduğuna dikkat çekilerek, söz konusu iş birliğinin yalnızca akademik bir protokol olmanın ötesinde ortak tarihi ve kültürel mirasın korunmasına, bilimsel çalışmalarla görünür kılınmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Protokol kapsamında ortak araştırma projeleri, akademik yayınlar, bilimsel toplantılar, öğrenci ve akademisyen değişim programları ile çeşitli kültürel etkinliklerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Böylece iki ülke arasındaki akademik iş birliğinin daha kurumsal bir zemine taşınması ve karşılıklı kültürel etkileşimin artırılması hedefleniyor.

YEE ile Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi arasında imzalanacak protokolün, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine katkı sunmasının yanı sıra Balkanlar'da Türk dili, kültürü ve Türkoloji çalışmalarının gelişimine de destek sağlaması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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