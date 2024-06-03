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Yazar Melodi Baç'ın Anka Serisi'ne Yeni Kitap Eklendi

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Yazar Melodi Baç'ın Anka serisinin son kitabı 'Son Savaş' okurlarla buluşurken, serinin ilk kitabı da tüm dünyada yayımlanacak. Baç'ın fantastik türdeki serisi, yaratıcı hikayeleri ve karakterleriyle dikkat çekiyor.

Yazar Melodi Baç'ın roman serisi Anka'ya bir yeni kitap daha eklendi. Baç'ın Anka serisinin sonuncu kitabı 'Son Savaş' okurlarla buluşurken serinin ilk romanı da tüm dünyada yayımlanacak.

Yazar Melodi Baç'ın dünyamızda rastlanan olayların hayal gücünden çıkan yansıması, fantastik olay örgüsü ve karakterlerin özgün hikayeleri ile okuyucularla buluşuyor. Yazarın, fantastik türdeki Anka serisinin 5'inci kitabı 'Son Savaş' raflardaki yerini alırken, serinin İlk kitabı Anka'nın Dönüşü 30'dan fazla ülkede yayımlanmaya hazırlanıyor.

İlk kitabını 16 yaşındayken yayımlayan Melodi Baç, "İlk kitabım Yasak ve sonrasında kaleme aldığım Yasak II Crista ile Türkiye'nin JK Rowling'i olarak anılmaya başlamı?tım. Ardından yazmaya ba?ladığım ödüllü Anka Serisi ile dünyaya açılma fırsatı yakaladım. Serimin son ve 5. kitabı Son Sava?, Türkiye'de raflardaki yerini alırken dünya çapında bir yazar olma hayalime bir adım yaklaşarak serimin ilk kitabı "Anka'nın Dönüşü"nü yurt dı?ında yayınlayacağım" dedi.

"SERİNİN İLK KİTABI AMERİKA, İNGİLTERE, HİNDİSTAN'IN DA İÇİNDE BULUNDUĞU 30'DAN FAZLA ÜLKEDE YAYINLANACAK"

Uluslararası arenaya adını yazdırmak için emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Baç, "Anka kuşu doğar, büyür, ölür ve küllerinden yeniden doğar. Bu şekilde sonsuz bir döngüyü temsil ediyor. Serimin son kitabı olan Son Savaş'ı henüz sonlandırmışken, ilk kitabı Anka'nın Dönüşü'nün neredeyse tüm dünyada yayınlanacak olması benim için çok anlamlı oldu. Böylece, Anka'nın serüveni hiç bitmeyecek ve sonsuza kadar var olmaya devam edecek. Serinin son kitabı Türkiye'de, ilk kitabı ise Amerika, İngiltere, Hindistan'ın da içinde bulunduğu 30'dan fazla ülkede yayınlanacak" diye konuştu.

Baç ayrıca yazdığı dizi senaryosu ile 2019 yılında uluslararası bir senaryo yarışmasında çeyrek finalist olduğunu belirtti. Anka'nın Dönüşü, Yüzüncü Nesil, Kül ve Sınır olmak üzere Anka serisinin toplamda 5 kitaptan oluştuğunu aktaran yazarın son kitabı Son Savaş da raflarda yerini aldı.

"SON KİTABIMDA KARDEŞLERİN TAHT KAVGASI BİTİYOR"

Anka serisinde Anka Kuşu'nun oğulları olduğuna inanılan ölümsüz ruhlar Anka ve Enka'nın yüzyıllardır süren taht savaşını anlatan yazar Baç kitabıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Tahtı zalimce yöneten ölümsüz Enka, kendini ruh yiyerek beslenen bir ruh avcısına dönüştürmüştür. Savaşı sonlandırmaya kararlı olan Anka Carmen'ın halkını kurtarmak için dört element zümrüdünü tamamlaması gerekir. Zaten kitabın adı da buradan geliyor, bu Carmen'ın 'Son Savaş'ı olacak. ya galip gelecek ya da sonsuzluğa gömülecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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