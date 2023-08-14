Yayla şenliklerinde Kafkas arı ırkı ve ürünleri tanıtıldı

ARTVİN Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Türkiye'nin il ve tek biyosfer alanı olan Camili bölgesinde bu yıl 2.'si düzenlenen yayla şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Gürcistan sınırlarında Camili bölgesine bağlı 6 köyün ve Macahel Eğitim-Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen yayla şenliklerinde birbirinden farklı etkinliklerle bölgenin kültürü yaşatılmaya çalışıldı. Türkiye'nin ilk ve tek Biyosfer Rezerv Alanı olan Camili Papart havzasında düzenlenen festivalde aynı zamanda saf Kafkas arısı ırkı ve havzada üretilen balların tanıtımı yapıldı.

Kültürel etkinliklerin ve eğlencenin de yer aldığı festivalde vatandaşlar yöresel sanatçıların söyledikleri türkülerle horon oynayarak ve ip çekerek festivalin tadını çıkardı. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Macahel'in doğasının güzelliğinin insanının çalışkanlığının yanı sıra burada sınır bekleyen bir beylik gibi durduğunu ve sınırdaki sancağı koruduğunu söyledi.

Orhan, doğası ve çam ağaçlarının insana vardığı oksijenle, sıcaktan bunalan insanların nefes aldığı bir yer olduğunu belirterek "Macahel Vakfı'nın ve 6 muhtarın bir araya gelerek yapmış olduğu bu yayla festivalini ya da yayla şenliklerine katılmak benim için de güzel bir duygu. Serin havada güzel eğlenceler oluyor. İnsanlar birbiri ile kaynaşıyor ve dostluklar arkadaşlıklar daha da pekişiyor. O anlamda bizde önemsiyoruz" dedi.

Macahel Eğitim-Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı İbrahim Yıldız ise "Bizim her sene geleneksel olarak yapmaya başladığımız yayla festivalinin ikincisini burada yapıyoruz. Macahel'de kardeşliği akrabalığı şehir dışında gitmiş insanların buraya geldikleri zaman birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak için böyle bir projeyi her yıl farklı bir yaylamızda yapmak için devam ettireceğiz. İnşallah devamı çok daha coşkulu çok daha güzel bir şekilde olur" ifadelerini kullandı.