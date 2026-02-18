Haberler

Bilecik'te lise öğrencileri seramik boyama etkinliğinde buluştu

Öğretmen ve öğrenciler, seramik boyama etkinliği ile bir araya gelerek hem sanatsal aktivite gerçekleştirdi hem de sosyal bağlarını güçlendirdi. Etkinlik, öğrencilere kendilerini tanıma ve stres atma fırsatı sundu.

Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Sanat ve dayanışma" projesi kapsamında seramik boyama etkinliğinde bir araya geldi.

Öğrenciler, okulun kütüphanesindeki etkinlikte hem sanatla uğraştı hem de birbirleriyle kaynaştı.

Seramik eğitmeni Fitnat Ceyhan, AA muhabirine, öğrencilerin lise eğitiminden sonra neler yapmak istediklerini veya kendilerini tanıma aşamalarını kolaylaştırabilmeleri için motivasyon etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kupa boyama etkinliğinde öğrencilerin sınırsız hayal dünyalarını yansıttıklarını aktaran Ceyhan, "Bu tür etkinliklerle kişileri sınav stresinden, yoğun tempodan veya günlük hayatlarından uzaklaştırarak terapi oluşturmak için el becerilerini keşfetmelerini planlıyorum. Ayrıca öğrencilerin hayata başladıklarında mesleki aşamada kendilerine hobi edinmelerini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Adnan Fıraz da el becerisini geliştirdiğini ve atölyede güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Elanur Kurt ise atölyede arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini ifade ederek, kendisini keşfettiğini ve el becerisinin olduğunu gördüğünü söyledi.

