Yaşayan Miras Festivali Edirne'de Başlıyor

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla "Yaşayan Miras Festivali" düzenlenecek.

Edirne Valiliği ev sahipliğinde Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festivalde, el sanatlarından müziğe, sergilerden geleneksel çocuk oyunlarına uzanan dolu bir program sanatseverlerle buluşacak.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatkarlarının katılacağı ve pek çok sanat dalının tanıtılacağı festival, 25-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kültür ve sanatın buluşma noktası Edirne'de, festival boyunca çeşitli konserler yapılacak.

Festivalin açılışında Edirneli müzisyen Evrim Kaşıkçı ve Yambol Band Grubu, sahne alacak. 20.30'da başlayacak konserde Balkan şarkıları seslendirilecek.

Festivalin ikinci gününde ise şarkıcı Kıraç, sanatseverlerle buluşacak. Konser, saat 20.30'da başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen festival, geleneksel el sanatlarını desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.