Haberler

Yaşayan Miras Festivali Edirne'de Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 25-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 'Yaşayan Miras Festivali', el sanatları, müzik, sergiler ve geleneksel çocuk oyunları ile dolu bir program sunacak. Festivalin açılışında Evrim Kaşıkçı ve Yambol Band Grubu konser verecek.

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla "Yaşayan Miras Festivali" düzenlenecek.

Edirne Valiliği ev sahipliğinde Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festivalde, el sanatlarından müziğe, sergilerden geleneksel çocuk oyunlarına uzanan dolu bir program sanatseverlerle buluşacak.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatkarlarının katılacağı ve pek çok sanat dalının tanıtılacağı festival, 25-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kültür ve sanatın buluşma noktası Edirne'de, festival boyunca çeşitli konserler yapılacak.

Festivalin açılışında Edirneli müzisyen Evrim Kaşıkçı ve Yambol Band Grubu, sahne alacak. 20.30'da başlayacak konserde Balkan şarkıları seslendirilecek.

Festivalin ikinci gününde ise şarkıcı Kıraç, sanatseverlerle buluşacak. Konser, saat 20.30'da başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen festival, geleneksel el sanatlarını desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
Uzman çavuş feci kazada hayatını kaybetti

İhbara giden jandarma ekipleri gördükleri manzara karşısında yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'dan istifa kararı

Asya ülkesinde siyasi deprem! Başbakandan istifa kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.