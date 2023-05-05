'Yaşamak mı, yoksa ölmek mi?' oyununa usta sanatçılardan tam not Kocaeli'de, "Yaşamak mı yoksa ölmek mi?" oyununun galası yapıldı.

'Yaşamak mı, yoksa ölmek mi?' oyununa usta sanatçılardan tam not

KOCAELİ - Kocaeli'de, "Yaşamak mı yoksa ölmek mi?" oyununun galası yapıldı. Oyun, Halil Ergün, Aydan Şener, Sevtap Çapan gibi usta isimlerden de tam puan aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Yaşamak mı yoksa ölmek mi?" oyununun galasında seyircisiyle bir kez daha buluştu. Daha önce prömiyeri gerçekleşen oyun seyircinin büyük beğenisini kazanmıştı. Bu kez de galada izleyenleri kendine hayran bırakan oyun dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyuncu performanslarını göz doldurduğu oyuna katılım yoğun oldu. Oyunu izleyenler arasında Doç. Dr. Figen Büyükakın ve usta oyuncular Aydan Şener, Halil Ergün ile Sevtap Çapan da vardı. Oyunun sonunda sahneye davet edilen Figen Büyükakın, genel sanat yönetmeni Aydın Sigalı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncularını tebrik etti. Usta oyuncular Ergün, Aydan ve Çapan'da da oyuna tam not verdi.

Aydan Şener: "Komedi gibi görünüyor fakat 2. Dünya Savaşı dönemini anlattığı için acı da vardı"

Oyunla ilgili duygularını paylaşan usta oyuncu Aydan Şener, "Muhteşem bir oyundu. Eminim ki çok emek verilmiş. Sahne düzeni olağanüstüydü. Komedi gibi görünüyor fakat 2. Dünya Savaşı dönemini anlattığı için acı da vardı. Çok etkilendim ve mutlu oldum. Funda İlhan ve Aydın Sigalı başta olmak üzere tüm oyuncular çok başarılıydı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne sanata verdiği önemden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Halil Ergün: "Bizi yıllarca etkilemiş bir tarihsel maceranın izlerini taşıyor"

Bir diğer usta oyuncu Halil Ergün ise oyunu çok beğendiğini söyledi. Ergün, "Oyuncularıyla, dekoruyla, ışığıyla bir şovdu. İçeriği zaten bizi yıllarca etkilemiş bir tarihsel maceranın izlerini taşıyor. Güldürü tadıyla arkadaki o hüznü seyirci olarak hissettik. Kocaeli'nin bu kültürel bakış açıcı bana heyecan veriyor. Övünç duyduğum bir yer. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürekli yaklaşımından dolayı kutluyorum" dedi.

Sevtap Çapan: "Buradan çok keyifli ayrılıyorum"

Oyunu izleyenler arasında olan ünlü oyuncu Sevtap Çapan da oyundan çok etkilendiğini dile getirdi. Çapan sözlerini şöyle sürdürdü; "Böylesine prodüksiyon gerektiren ve bütçesi yüksek olan oyunun sahnelenmesi, oyuncuların her birinin keyif alması, akıllarında hiçbir soru işareti olmadan sadece sanatlarını yapıyor olmaları Büyükşehir tarafından verilmiş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini görmekten çok mutlu oldum. Buradan çok keyifli ayrılıyorum."