Yasak Helva, Gümüşlük Müzik Festivali'nde konser verdi

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Yasak Helva, Bitez'de Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi. Elektrikli Folk tarzında çalışmalar sergileyen grup, farklı müzik türleriyle izleyicilere hitap etti.

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Yasak Helva, Bitez'de Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda düzenlenen festival, Yasak Helva'yı konuk etti.

Elektrikli Folk adını verdikleri tarzda çalışmalar sergileyen Yasak Helva, çok yönlü müzik anlayışıyla, dünyanın farklı bölgelerinden etnik tınıları, modern kalıpla ve kendi yorumlarıyla festival izleyicisine sundu.

Elektro-akustik cümbüş, çağlama, perdesiz gitar, saz gibi enstrümanlarda Salih Korkut Peker, basgitarda Hakan Görkem Bıyık ve davulda Onur Ertem'den oluşan Yasak Helva, death metal, pop rock, arabesk, Türk halk müziği, caz ve grunge gibi farklı müzik türleriyle izleyicisine hitap etti.

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 28 Ağustos'a kadar sürecek.