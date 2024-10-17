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Yapımcı M. Kerem Kurtuluş'un "Bomba" filmi uzun metraja hazırlanıyor

Yapımcı M. Kerem Kurtuluş'un
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Kısa film Bomba'nın yapımcısı M. Kerem Kurtuluş, film için uzun metrajlı bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Filmin dünya prömiyeri 22. Tiran Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirildi ve birçok festivalde 'En İyi Film' kategorisinde yarışmaya devam ediyor. Kurtuluş, filmi Kanada ve Türkiye ortak yapımı olarak hayata geçirebileceklerini belirtti. Bomba'nın konusu, Birinci Dünya Savaşı öncesinde bir Balkan köyünde çete baskınına uğrayan bir ailenin trajedisini anlatıyor.

22. Tiran Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren, yapımcığını Kerem Kurtuluş, yönetmenliğini Onur Doğan'ın üstlendiği Türk yapımı kısa film Bomba dünya prömiyerinin ardından Filmquest ve Oculto Film Festivali gibi dünyaca ünlü onlarca festivalde "En İyi Film" kategorisinde yarışmaya devam ediyor. Yapımcı M. Kerem Kurtuluş: "Bomba için uzun metrajlı film projesi çalışmalarına başladık. Yurt dışında filme ilgi büyük. Yabancı ortak yapımcılar ile görüşüyor. Belki de Kanada & Türkiye ortak yapımı olacak bir filmi hayata gerçekleştireceğiz' dedi.

FİLMİN HİKAYESİ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ BİR BALKAN KÖYÜNDE GEÇİYOR

Birinci Dünya Savaşı öncesinde bir Balkan köyünde çete baskınına uğrayan bir ailenin trajedisini konu alan Bomba, İstanbul Beykoz'da 3 günde çekildi. Pardy Production yapımı olan filmin yapımcılığını M. Kerem Kurtuluş ve Onur Doğan üstlenirken, yönetmen koltuğunda da Onur Doğan yer alıyor. Filmin başrollerinde Ece Bozkaya, Ozan Ayhan, Ercan Reşat Demir, Zafer Diper, Gözde Kocaoğlu ve Orçun Oran gibi isimler bulunuyor.

FİLMİN MÜZİKLERİ GRAMMY ADAYI BESTECİ ESİN AYDINGÖZ'E AİT

Filmin yapımcısı Kerem Kurtuluş, yaptığı açıklamada "Bomba" için uzun metrajlı bir film üzerinde çalışmalara başladıklarını ve filmi yabancı bir yapım ortağıyla İngilizce olarak 2026 yılında çekebileceklerini belirtti. Vancouver'da filmle ilgili görüşmelerini sürdüren Kerem Kurtuluş, filmin büyük bir ilgiyle karşılandığını ve uluslararası arenada da büyük bir merak uyandırdığını vurguladı. Ayrıca Bomba, 22 Kasım'da Vancouver Türk Film Festivali'nde de izleyiciyle buluşacak. Filmin, bu festivalde de büyük ilgi görmesi bekleniyor. Filmin müzikleri Grammy adayı besteci Esin Aydıngöz'e ait olup, görüntü yönetmenliğini ise Ece Latifaoğlu üstleniyor.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Kültür Sanat

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