Yapay Zeka ile Modern Cumhuriyet Marşı: '102 Yıldır Cumhuriyet Bizimle'

TÜRKİYE'nin geçmişine duyduğu saygı ve geleceğe olan inancı yapay zeka teknolojisiyle birleşti. Bursalı DJ, prodüktör ve radyo programcısı Kemal Nalbant, yapay zeka destekli müzik teknolojileriyle hazırladığı '102 Yıldır Cumhuriyet Bizimle' adlı modern Cumhuriyet Marşı'nı müzikseverlerle buluşturdu.

Bursalı DJ, prodüktör ve radyo programcısı Kemal Nalbant, Cumhuriyet'in asırlık ışığını, yeni neslin enerjisiyle buluşturarak, 102'nci yıla özel yapay zeka desteğiyle marş hazırladı. Marşın hem söz yazımında hem de düzenlemesinde yapay zekayı, 'Yardımcı sanat partneri' olarak kullanan Nalbant, modern Cumhuriyet Marşı'na, '102 Yıldır Cumhuriyet Bizimle' adını verdi. Cumhuriyet değerlerinin çağdaş bir müzikal dille yorumlandığı, epik pop-orkestral tarzda düzenlenen marş, güçlü davullar, yaylılar ve koro vokalleriyle harmanlandı. "Bir çağ bitti, yenisi biziz, gökyüzü bile bizimle diz dize. Ateşten doğan bir milletiz, 102 yıldır Cumhuriyet bizimle" dizeleriyle başlayan marş, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözüyle bitiyor.

Marşın klibinde ise Cumhuriyet'in 102 yıllık mirası, Atatürk'ün görüntüleri, modern şehir sahneleri, genç nesil ve koro performansı ile kırmızı-beyaz renkler yer alıyor.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İBURSA,