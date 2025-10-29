Haberler

Yapay Zeka ile Modern Cumhuriyet Marşı: '102 Yıldır Cumhuriyet Bizimle'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursalı DJ ve prodüktör Kemal Nalbant, yapay zeka destekli müzik teknolojileriyle hazırladığı '102 Yıldır Cumhuriyet Bizimle' adlı modern Cumhuriyet Marşı'nı müzikseverlerle buluşturdu. Marş, Cumhuriyet değerlerini çağdaş bir müzikal dille yorumlayarak, güçlü melodilerle bezendi.

TÜRKİYE'nin geçmişine duyduğu saygı ve geleceğe olan inancı yapay zeka teknolojisiyle birleşti. Bursalı DJ, prodüktör ve radyo programcısı Kemal Nalbant, yapay zeka destekli müzik teknolojileriyle hazırladığı '102 Yıldır Cumhuriyet Bizimle' adlı modern Cumhuriyet Marşı'nı müzikseverlerle buluşturdu.

Bursalı DJ, prodüktör ve radyo programcısı Kemal Nalbant, Cumhuriyet'in asırlık ışığını, yeni neslin enerjisiyle buluşturarak, 102'nci yıla özel yapay zeka desteğiyle marş hazırladı. Marşın hem söz yazımında hem de düzenlemesinde yapay zekayı, 'Yardımcı sanat partneri' olarak kullanan Nalbant, modern Cumhuriyet Marşı'na, '102 Yıldır Cumhuriyet Bizimle' adını verdi. Cumhuriyet değerlerinin çağdaş bir müzikal dille yorumlandığı, epik pop-orkestral tarzda düzenlenen marş, güçlü davullar, yaylılar ve koro vokalleriyle harmanlandı. "Bir çağ bitti, yenisi biziz, gökyüzü bile bizimle diz dize. Ateşten doğan bir milletiz, 102 yıldır Cumhuriyet bizimle" dizeleriyle başlayan marş, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözüyle bitiyor.

Marşın klibinde ise Cumhuriyet'in 102 yıllık mirası, Atatürk'ün görüntüleri, modern şehir sahneleri, genç nesil ve koro performansı ile kırmızı-beyaz renkler yer alıyor.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İBURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.