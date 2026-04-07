Isparta'da ekim yapılan tarlalarda oluşan desenler havadan görüntülendi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde arpa ve buğday tarlalarında, ekim süreci sonrasında tohumların çimlenmesiyle ilginç geometrik şekiller meydana geldi. Dronla görüntülenen bu tarlalardaki desenler, üretim yöntemlerinin etkisiyle dikkat çekiyor.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde arpa ve buğday tarlalarında, ekim sürecinin ardından tohumların çimlenmesiyle ilginç geometrik şekiller oluştu.

Bölgede yağışların ardından bahar aylarıyla yeşermeye başlayan ekin tarlalarında farklı yönlerde yapılan sürüm işlemleri geometrik şekilleri andırdı.

Tarlalarda ekim sırasında kullanılan makinelerin düzensiz tohum bırakması sonucu yoğun çimlenmeyle alakalı görsel açıdan etkileyici desenler oluştu.

Dronla havadan görüntülenen buğday ve arpa ekili tarlalarda oluşan bu manzara, görenlerin ilgisini çekiyor.

Görüntülerde, ekim ve sürüm yapılan tarlalarda üçgen ve dalga benzeri şekillerin oluştuğu görülüyor. Özellikle güneş ışığının açısına göre ton değiştiren yeşil ve toprak renkleri, desenleri daha da belirgin hale getiriyor.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Survivor’da Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı

Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı
İmamoğlu'na duruşmadaki ifadeleri nedeniyle bir soruşturma daha

İmamoğlu'na duruşmadaki ifadeleri nedeniyle bir soruşturma daha
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Survivor’da Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı

Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı