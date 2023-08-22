Yalova'da Tarihi Eserler Denizden Çıkarıldı

Deniz polisi Yalova açıklarında batık gemi buldu

Batıktan amphoralar, ahşap parçaları ve balast taşlar gün yüzüne çıkarıldı

YALOVA Yalova'da deniz polisi eğitim dalışı sırasında batık gemi bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Yalova Gazi 1 Batığı verilen alanda yapılan çalışmalarda milattan sonra 9. ve 13. yüzyıllar arasında ticarette yoğun olarak kullanılan amphora adı verilen testiler, ahşap parçaları ve balast taşları gün yüzüne çıkarıldı.

Yalova'da deniz polisinin sualtı keşfi sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yalova Müze Müdürlüğü başkanlığında, Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serkan Gündüz'ün bilimsel koordinatörlüğünde çalışma başlatı. Bölgede Kocaeli Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu uzmanları ve deniz polisi dalgıçlarının katılımıyla sualtı tespit ve inceleme çalışmaları yapıldı. Suyun 12 metre altında yaklaşık 10 farklı noktada genellikle yağ, tahıl, zeytin, depolamak amacı ile kullanılan amphoraların yanı sıra ahşap parçaları ve gemilerde kullanılan balast taşları denizden çıkarıldı. Amphoraların günsenin (ganos) tip 1 formunda olduğu ve milattan sonra 9. ve 13. yüzyıllar arasında ticarette yoğun kullanıldığı öğrenildi.

Yalova Gazi 1 Batığı'ndan çıkarılan tarihi eserler Yalova Emniyet Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan çalışma hakkında bilgi alan Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, "Bu tür buluşlar bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Polisimize, üniversiteden hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaları biz yakından destekliyoruz. Çünkü tarihe ışık tutan bir çalışma" dedi. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise Yalova'nın bir liman kenti olduğu belirterek, "Altınova'dan Armutlu'ya Yalova liman kenti. Bunların çıkması da bizim için çok hoş. Tarihe ışık tutacak, belki de tarihin akışını değiştirecek bir iki bulgu da varsa Yalova'mız için iyi ve hayırlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu. AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise "Bu tür çalışalar ilerledikçe Yalova tarihinde değişiklikler olacak. Biz de bu çalışmalara destek veriyoruz" ifadesini kullandı.

Deniz polisi su altında keşiflere devam ediyor

Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürü Gökhan Çağlardere daha önce de eğitim dalışlarında çeşitli cisimlere rastladıklarını anlattı. Çağlardere, daha önce antik liman, iskele kalıntıları bulduklarını ve buralarda da arkeolojik çalışmalar yapıldığını belirterek, "En son yaklaşık 1 ay önce yapmış olduğumuz eğitim dalışı esnasında dalgıçlarımız 1-2 obje gördüler su altında. Kuşkulandıklarını dile getirdiler. Daha sonra hep beraber dalış yaptığımızda su altında bir yapıyla karşılaştık. Bunun üzerine ilgili kurumlara haber verdik. Daha sonra da dalış yaptığımızda burada bir batık olduğu teyit edildi. Balast taşları var, amphoralar var. Ondan sonra tekrar bir kazı talebinde bulunuldu ve ilerleyen süreçte de çalışmalarımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm de incelemelere katıldı.