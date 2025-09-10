Yalova'da Dünyanın İkinci Yoğurt Müzesi Açıldı

YALOVA'da 2024'te açılan 'Muzaffer Ahmet Turna Yoğurt Müzesi', dünyada ikinci, Türkiye'de ise ilk olma özelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Müzeyi kuran Ayşen Turna Tüzünataç, 1900'lü yıllardan bu yana yoğurt yapımında kullanılan 40 çeşit materyalin bulunduğu müzeye ilişkin, "2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miraslar listesinde yoğurtun da bulunduğu dosyayı UNESCO'ya takdim etti. Müzemiz de bu dosyanın içine girdi ve 2026 yılında yapacağı sunumda yer alacak. Yani Muzaffer Ahmet Turna Yoğurt Müzesi, aynı zamanda somut olmayan kültürel miraslar listesi içerisine de girmiş oldu" dedi.

Yalova'da ürettiği yoğurdu, 62 yıl boyunca bir marka haline getiren ve geçen yıl 86 yaşında hayatını kaybeden Muzaffer Ahmet Turna'nın ismi, Türkiye'de bir ilk olan yoğurt müzesinde yaşatılıyor.

Ayşen Turna Tüzünataç tarafından babası Muzaffer Ahmet Turna'nın anısını yaşatmak için kurulan müze, Bakanlık tarafından 2024 yılında tescillendi. Dünyada ikinci Türkiye'de ise ilk olma özelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken müzeye ilişkin bilgi veren Ayşen Turna Tüzünataç, "Müzeyi, aile öykülerimizden kurduk. Aile üyelerimin balkanlardan gelerek Türkiye'ye yerleşmesiyle yoğurt, Türkiye'de seri üretime geçti. 2024 yılında Kültür Turizm Bakanlığı tarafından müzemiz resmi olarak onaylandı. Yoğurdun aslında 6 bin yıllık öyküsü var. Anadolu topraklarında yoğurdun mayalandığını, bulunduğunu ve tüm dünyaya 'yogurt' ismiyle yayıldığını hepimiz biliyoruz. Yoğurdu sahiplenmekte aslında biraz geç kaldık. Yunanistan ve Bulgaristan yoğurtları biliniyor, ancak yoğurt Anadolu'nun has evladı diyebiliriz" dedi.

'ÖNEMLİ BİR BAŞARI'

Müzenin dünyada ikinci, Türkiye'de ise ilk yoğurt müzesi olduğunu söyleyen Tüzünataç, "2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miraslar listesinde yoğurtun da bulunduğu dosyayı UNESCO'ya takdim etti. Süt güğümleri, krema makinası, bakır kaplar gibi 40 çeşit materyalin bulunduğu müze, bu dosyanın içine girdi ve UNESCO'nun 2026 yılında yapacağı sunumda da yer alacak. Yani Muzaffer Ahmet Turna Yoğurt Müzesi, aynı zamanda somut olmayan kültürel miraslar listesi içerisine de girmiş oldu. Bu çok önemli bir başarı" diye konuştu.

'YOĞURT YAPIMIYLA İLGİLİ BİLGİLER VAR'

Hayatının büyük bir bölümünün süt ve süt ürünleriyle geçtiğini belirten Tüzünataç, "5 sene önce neden bir yoğurt müzesi olmasın diye düşündüm ve bunun araştırmalarını yaptım. Bu şekilde de müzeyi kurmuş oldum. Eskiden yoğurt için kullanılan süt güğümleri, krema makinası, belirli materyaller önceden kömür kazanlarında önce süt pişirilip daha sonra mayalanıp bakır kaplarda servis edilirmiş bununla ilgili bilgiler var. Bir ressam bunun öyküsünü resmetti. Bu müzemizde yer alıyor. Yine yapay zeka ile yoğurdun nasıl yapıldığı geçmişte ve günümüzde bunun öyküsü var. Görsellerle bu anlatılıyor. Müzemiz ücretsiz olarak gezilebilir" ifadelerini kullandı.