- Yalnızlığını resim yaparak gideriyor

16 yıl önce eşinin vefat etmesinden sonra kendisini resme adadı

42 adet kum tablosu sanatseverler ile buluşturan 74 yaşındaki Emine Demir ;

"Boşlukları bu resimlerle doldurmaya çalıştım"

BİLECİK - Bilecik'te 74 yaşındaki Emine Demir, yalnızlığını renkli kum tablo resimleri hazırlayarak gideriyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 16 yıl önce eşinin vefat etmesinden sonra kendisini resme adayan Demir, şuana kadar 50 adet tablo hazırladığını söyledi. Çocuklarının evli ve başka şehirlerde yaşadığı için hayatını yalnız yaşayarak geçirdiğini anlatan Demir; "Bozüyük Halk Eğitimi Merkezinde Nevin Büyük hocamdan öğrendim. Eşimi kaybettikten sonra, 16 sene oldu eşimi kaybedeli. Boşluklarımı, evdeki yalnızlığımı bunlar ile doldurmak istedim. 50 tane tablo yaptım. Onlar ile yalnızlığımız gidermeye çalıştım. Bir kızım bir oğlum var ama onlarda evliler ve yanımda değiller, ayrı şehirlerdeyiz. Bu boşluklarımı bu resimlerle doldurmaya çalıştım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bozüyük Kültür Sanat Eğitim Müzik Derneği tarafından düzenlenen sergide Demir'in 42 adet kum tablosu sanatseverler ile buluşturuldu. Bozüyük Kültür Sanat Eğitim Müzik Derneği Başkanı Sedat Büyük; "Renkli kum tablosu sergimizi Emine Demir adına açtık. Kendisinin yaptığı şuan ki eserler 42 tane. Bu eserle ile sergimizi açtık. Kumdan yapılan bir resim. Gençlere bir örnek olmağı sağlamak, önderlik yapmak adına bu sergiyi düzenledik" dedi.