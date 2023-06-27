Yakakent Belediyesi Kültür Sanat ve Deniz Oyunları Festivali Başlıyor

Yakakent Belediyesi tarafından organize edilen festival, Türkiye Petank Birinci Lig 2. Etap müsabakaları finali ve çeşitli yarışmaların yanı sıra müzik gruplarının konserleriyle de renklenecek.