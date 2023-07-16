Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği

Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şiirler okundu ve Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Çimencan konser verdi. Etkinliğe Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve vatandaşlar katıldı.