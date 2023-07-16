Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği
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Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şiirler okundu ve Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Çimencan konser verdi. Etkinliğe Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve vatandaşlar katıldı.
Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İlçe Müftüsü Çelebi Gün'ün duasının ardından, şiirler okundu.
Yahyalılı Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Çimencan'ın konseri ile etkinlik devam etti.
Etkinliğe Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Hacıbaba Lale - Kültür Sanat