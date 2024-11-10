Yağmurda Ata Binen Gelin Yörük Geleneklerini Yaşattı
Antalya'nın Finike ilçesinde düğün yapan Neslihan Alkaya ve Abdullah Tıraşoğlu çifti, gelin alma merasiminde at binen gelinin yağış altında şemsiyeyle tur atmasıyla dikkat çekti. Yörük kültürünün yaşatıldığı düğün, üç gün süresince ilgiyle takip edildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde düğününde ata binen gelinin yağış altında şemsiyeyle tur atması, güzel görüntü oluşturdu.
Turunçova Mahallesi'nde Neslihan Alkaya ile Abdullah Tıraşoğlu çiftinin düğününde, Yörük gelenekleri yaşatıldı.
Gelin alma merasimi atla gerçekleştirildi. Ata bindirilen gelin, bu sırada yağışın başlamasıyla şemsiye açarak ilçede tur attı.
Evlilik merasimleri ilgiyle takip edilen çift, üç gün süren düğünlerinde Yörük kültürünü yaşattıkları için ayrıca mutlu olduklarını ifade etti.