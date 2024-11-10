Yağmurda Ata Binen Gelin Yörük Geleneklerini Yaşattı

Antalya'nın Finike ilçesinde düğününde ata binen gelinin yağış altında şemsiyeyle tur atması, güzel görüntü oluşturdu.

Turunçova Mahallesi'nde Neslihan Alkaya ile Abdullah Tıraşoğlu çiftinin düğününde, Yörük gelenekleri yaşatıldı.

Gelin alma merasimi atla gerçekleştirildi. Ata bindirilen gelin, bu sırada yağışın başlamasıyla şemsiye açarak ilçede tur attı.

Evlilik merasimleri ilgiyle takip edilen çift, üç gün süren düğünlerinde Yörük kültürünü yaşattıkları için ayrıca mutlu olduklarını ifade etti.