Yağcıbedir Halıları Kültür Yolu'na Döşeniyor

Yağcıbedir Halıları Kültür Yolu caddesine döşeniyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dünyaca ünlü ve coğrafi işareti Sındırgı Belediyesine ait olan 3 bin yıllık kültür Yağcıbedir halıları caddeye döşeniyor.

Her bir motifinde ayrı bir anlam barındıran, hikayelerin ve Yörük kültürünün yansıması olan Yağcıbedir halı desenleri, geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Yağcıbedir Kültür Yolu projesi dahilinde Kocahan bölgesi Ali Ağazade Mehmet Efendi caddesine bölgedeki doğal taşlardan oluşan ve kadınların dokuduğu 12'şer metrekarelik Yağcıbedir Halıları döşeniyor.

Boyar madde kullanılmadan bölgedeki halıya ve desenlerine en uygun taşlar özel olarak işlenerek Akpınar Yaşam Merkezi üyesi sanatsever 6 kadın tarafından aylar süren çalışma ile aslına uygun şekilde filelere dokunan halılar caddeyi süslüyor. Sındırgı'nın prestij caddelerinden biri olacak Yağcıbedir Kültür Yolu'na döşenen halıları gerçeğinden ayırt etmek de pek mümkün değil. İlk üç halı caddeye yerleştirilirken diğer halıların da üretimi devam ediyor.

Caddelere döşenen Yağcıbedir halıları geleceğe ışık tutacak. Aynı zamanda halı desenlerinin isimleri, dokunan mahalleler gibi isimler de cadde boyu döşenen taşlarda yer alıyor.

Halı dokumanın yanı sıra bu proje ile farklı bir deneyim yaşadıklarını belirten Elif Çelik "Bu yerdeki taş mozaik halıları, 6 kişi olarak çalışarak yaptık. Toplamda yaklaşık 2 ay süresince bu işi tamamladık. Her bir taşı doğal malzemeden kesip, verilen desene göre naylon ve file üzerine yapıştırdık. Ardından özel yapıştırıcısını kullanarak işçiliğini tamamladık. Bu çalışma çok güzel ve keyifli bir deneyimdi." şeklinde konuşurken bu projede yer almaktan gurur duyduğunu belirten Semanur Kurt "Yağcıbedir halısı mozaik taşlarıyla yaptığımız bu halının yapımında yer aldım. Bu çalışmayı 6 kişi birlikte gerçekleştirdik ve bu süreç oldukça keyifliydi. Sabah 9'dan akşam 10'a kadar çalıştık ve bazen farklı günlerde de işimize devam ettik. Şimdi bu halıyı burada görünce, 2 aylık emeğimizin sonucunu görmek beni çok mutlu etti. Bu güzel çalışmayı arkadaşlarımla birlikte yapmak gururlandırdı ve mutlu etti" dedi.

İlmek ilmek sevdalar hasretler Yağcıbedir'de

Yağcıbedir'in ilmek ilmek sevdaların hasretlerin işlendiği bir sanat eseri olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Yağcıbedir adını taşıyan halı, bu şehrin 3 bin yıllık tarihini yansıtan nadide bir el sanatı örneğidir. Yağcıbedir halısı, ilmek ilmek aşkı, sevdayı ve hüznü işlediğimiz bir sanat eseridir. Bu şehirdeki coğrafi konumunun halısı her zaman yeni ürettiğimiz el sanatlarında veya farklı noktalarda değer bulmuştur. Bu sebeple bu özel halının adını Yağcıbedir Caddesi ve Yağcıbedir Meydanı gibi alanlarda görürsünüz. İşte bu mekanlar, Türklerin geçmiş hikayelerine ev sahipliği yapar. Bizler, bu tarihi ve kültürel zenginliği daha iyi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla, bir cadde oluşturma kararı aldık. Bu cadde, Balıkesir Caddesi gibi asırlık çınar ağaçlarıyla çevrili, trafiğe kapalı, 180 metre uzunluğunda bir yol olacak. Cadde üzerinde 6 bölüm bulunacak ve her bir bölümde doğal taşlardan oluşan mozaikler gibi Yağcıbedir'e ait özel hikayeleri işleyeceğiz. Bu işlemi gerçekleştirmek için 6 kadın, her biri bir buçuk ay boyunca birer taş üzerine çalışacaklar. İşledikleri halıları şimdi bu özel caddede sergiliyoruz" dedi.