Venom 3 Çekimlerine Başlandı

Merakla beklenen Venom 3, Tom Hardy'nin başrol aldığı serinin bir sonraki bölümünü merakla bekleyen hayranlarını sevindirecek şekilde, spot ışıklarına muzaffer bir dönüş yapıyor. Filmin çekimlerine, yanai prodüksiyona tekrar başlandı.

Peki Venom 3 ne zaman çıkacak? İşte planlanan çıkış tarihi!

Şükran Günü ve sektördeki grevler nedeniyle verilen kısa bir aranın ardından, oyuncular ve ekip sete geri döndü ve 8 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanan Venom üçlemesinin son bölümü için hazırlanıyor.

Başroldeki anti kahramanı canlandırmanın yanı sıra yapımcı olarak da görev yapan Tom Hardy, heyecan verici haberi takipçileriyle paylaşmak üzere Instagram'ı kullandı. İlk Venom filminden yeni filme uzanan yolculuk için minnettarlığını ifade eden Hardy, simbiyotik karakterin hayata getirilmesinde önemli rol oynayan özverili ekiplere, oyunculara ve ekibe teşekkür etti. Sektörün zorluklarına değinen Hardy, engellerin aşılmasında zanaata duyulan tutkunun ve yıldız bir ekibin desteğinin önemini vurguladı.

Tom Hardy ve ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturan Kelly Marcel tarafından kaleme alınan bir hikayeden türetilen Venom 3, hayranların sevdiği süper kahraman komedisinin yeni bir dozunu sunmayı vaat ediyor.

Daha önce 2021'de Venom: Let There Be Carnage'ın hikayesinde Hardy ile işbirliği yapan Marcel, Hardy tarafından yakın bir arkadaş ve yönetmenlik alanında yükselen bir yetenek olarak selamlanıyor. Filmin oyuncu kadrosuna Juno Temple ve Chiwetel Ejiofor katılırken, Temple başrolde yer alacak.

Çekimlerine Haziran ayında başlanan film, SAG-AFTRA grevinin başlamasıyla geçici bir engele takıldı. Başlangıçta belirsiz bir Ekim 2024 gösterimi için planlanan film, resmi olarak 12 Temmuz 2024'e ertelendi. Ancak, grevler bir gecikmeye daha yol açarak vizyon tarihini aynı yılın Kasım ayına çekti.

Hardy'nin Marcel'in yönetmenlik becerisine duyduğu hayranlık, Venom 3'ün dümenine geçtiği için onu överken açıkça görülüyor. Bir film yapımcısı olarak gelişiminden gurur duyduğunu ve gişe rekorları kıran bir süper kahraman filminin zorluklarının üstesinden gelirken onunla birlikte çalışma fırsatının tadını çıkardığını ifade ediyor.

Hardy yaklaşan sinematik yolculuğa metaforik bir kadeh kaldırırken, hayranlar Venom 3'ün 8 Kasım 2024'te, her şeyin plana uygun gittiğini varsayarsak, simbiyotik destana heyecan verici bir son vaat ederek dişlerini sinemalara geçirmesini bekleyebilirler.