Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda 11. kez ayin yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 11.'si yapılan ayin başladı. Ayine katılan din adamları ve ziyaretçiler adaya teknelerle götürüldü. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın başkanlık yaptığı ayini birçok kişi izledi.