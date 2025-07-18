Van'da 'Suda Saklı Sözler' Sergisi Açıldı

Van'da 'Suda Saklı Sözler' Sergisi Açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da 'Suda Saklı Sözler: Van'da Edebiyatın İzleri' sergisini açtı. Sergi, Van'ın edebi mirasını ve bu mirasın su ile olan ilişkisini gözler önüne seriyor. 20 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek sergide, önemli yazarların eserleri sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Van'da düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Suda Saklı Sözler: Van'da Edebiyatın İzleri" sergisi açıldı.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Van'ın edebi mirasını ve bu mirasın su ögesiyle kurduğu tematik ilişkiyi görünür kılmak amacıyla İl Halk Kütüphanesi'nde sergi organize edildi.

Van Gölü'nün hem coğrafi hem de kültürel olarak bölge halkının yaşamına ve edebi üretimlerine olan etkisi üzerinden şekillenen sergide yazarlar Fekiye Teyran, Yaşar Kemal ve Ercişli Emrah'ın kaleme aldığı eserler yer aldı.

Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği kültürel sergi, 20 Temmuz'a kadar açık olacak.

Ziyaretçi Ahmet Aksoy, arkadaşlarıyla sergiye geldiğini, Ercişli Emrah'ın şiirlerini çok beğendiğini söyledi.

Gizem Uğurlu ise serginin dikkat çekici olduğunu belirterek "Kütüphaneye kitap vermeye gelecektim. Burayı gördüm. Her şey çok güzel. Özellikle Ercişli Emrah'ın eserlerini ve Akdamar Efsanesi'ni çok beğendim." dedi.

Almira Antika da sergide farklı yazarların eserlerinin bulunduğunu ifade ederek, "Kitap okumayı sevdiğim için sergiye geldim. Birbirinden güzel eserler var. Böyle kültürel etkinliklerin yapılması çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Kültür Sanat
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