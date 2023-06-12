Van'da 7 Bölge 13 Yöreden Folklor Gösterisi İlgiyle İzlendi

Van'da 7 bölge 13 yöreden folklor gösterisi ilgiyle izlendi

VAN Van'da 7 bölgeden 13 yöreye ait halk oyunları, yöresel kıyafetlerle sergilenmesi büyük ilgi gördü.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda kültürel hazinesi olan halk oyunlarının geliştirilip ve yaygınlaştırılması için proje hazırlandı. Proje çerçevesinde okullara 2 bin adet ülkemizin çeşitli yörelerine ait yöresel kıyafetler alındı. Okullarda kurulan folklor ekipleri, bir yıl boyunca devam eden eğitimlerinin finalini, 15 Temmuz Şehitler Parkındaki programda gerçekleştirdi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programda, ekipler 7 bölgeden 13 yöreye ait halk oyunlarını yöresel kıyafetlerle sergiledi. Programda konuşan Vali Ozan Balcı, çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bütün folklor ekiplerini çok beğendim. Yaklaşık 400 okulumuzda folklor ekibi kuruldu. Biz de devletimizin imkanlarıyla folklor kıyafeti aldık. Folklor çeşitliliğine, faaliyetlerine desteğimiz artarak devam edecek. Ben bu etkinlikleri yapan, başta öğretmenlerimiz olmak üzere destek veren okul müdürlerimizi ve folklor ekiplerindeki öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Programa Vali Ozan Balcı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğretmen, öğrenci ve aileler katıldı.