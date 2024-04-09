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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden iftar sofralarına teşekkür mesajı

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Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilde "Vakfeden Gönüllerin Bereketli Sofrası" şiarıyla kurulan iftar sofralarında emeği geçenler için teşekkür mesajı yayınladı.

Yıldız, mesajında, kurulan iftar sofralarında vakıf geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını bildirdi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Bursa, Bilecik, Sakarya ve Yalova'da iftar sofraları kurduklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı boyunca 4 ilimizde 5 salonda her gün 1300 kişi olmak üzere 39 bin vatandaşımızla vakıf iftar buluşmalarımızda bir araya geldik. Paylaştıkça bereketlenen iftar sofralarımızın kurulmasını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a ve her daim yanımızda olan Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'ya, katılımlarıyla sofralarımızda bizleri yalnız bırakmayan Bursa Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'a, Sakarya Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz'e, Bilecik Valimiz Sayın Şefik Aygöl'e, Yalova Valimiz Sayın Dr. Hülya Kaya'ya, Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanımız Sayın İrfan İşeri'ye, paydaş kurumlarımızın değerli il müdürlerine ve görev alan personellerine, müdürlüğümüzün fedakar personellerine, iftar sofralarımızın kurulmasında bizleri destekleyen vakıflarımıza, hayırseverlerimize, hayırsever kurum ve kuruluşlara canı gönülden teşekkür ederiz. Kurulan sofraların, tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını rabbimden niyaz eder, Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimle kutlarım."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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