Vakıf müzeleri, 2025'te 1,3 milyon ziyaretçi ağırladı

Güncelleme:
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf müzelerinin 2025 yılında toplam 1 milyon 375 bin 655 ziyaretçi ağırladığını açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Köklü mirasımızı, geçmişten geleceğe taşıyarak güçlü bir kültür köprüsü olan vakıf müzelerimiz; 2025 yılında toplam 1 milyon 375 bin 655 ziyaretçiyi ağırladı" denildi.

