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Vagon Sahne Projesi ile Tiyatro Türkiye'nin Dört Bir Yanına Taşınıyor

Vagon Sahne Projesi ile Tiyatro Türkiye'nin Dört Bir Yanına Taşınıyor
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Devlet Tiyatroları tarafından hayata geçirilen 'Vagon Sahne' projesi, Türkiye'nin kültürel zenginliğini artırmak amacıyla trenle yola çıktı. Ankara'dan hareket edecek olan sahne, 11 ilde toplam 22 temsil gerçekleştirecek.

"Vagon Sahne" perdelerini açıyor

ANKARA - "Devlet Tiyatroları Vagon Sahne" projesi, Türkiye'nin kültür ve sanat yolculuğuna yeni bir boyut kazandırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen "Devlet Tiyatroları Vagon Sahne" projesi, Türkiye'nin kültür ve sanat yolculuğuna yeni bir boyut kazandırıyor. Bu kapsamda sahne, dünyada benzeri bulunmayan bu özgün proje ile bir kez daha raylara taşındı ve Türkiye'nin en batısından en doğusuna uzanacak 4.796 kilometrelik bir güzergah oluşturuldu.

Ankara Tren Garı'ndan yola çıkacak olan "Vagon Sahne"yi uğurlamak için düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve birçok vatandaş katıldı. Program açılış konuşmaları sonrası vagonun incelenmesiyle başladı.

Kültür ve sanatın, ülkenin her bir köşesine ulaşması için yapılan çalışmaların somut hali olarak "Vagon Sahne"yi örnek gösteren Bakan Yardımcısı Mumcu, "Sahnesi olmayan şehirlere perde açan sanatı ve sanatçıyı halkıyla buluşturan bu proje tiyatroyu Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımıza ulaştırma iradesinin en güzel örneklerinden birisidir. Tiyatro her yerde diyerek başlatılan bu yolculukta sahneler değişti, oyunlar çeşitlendi ama tek bir şey değişmedi. Sanatın birleştirici gücüne duyduğumuz inanç" dedi.

Geçmiş projelerden yola çıkılarak yeni bir seyir defteri açıldığını vurgulayan Tamer Karadağlı, "Bu sadece bir tren değil, bu sanatın yola çıkan hareket, Tiyatro'nun Anadolu'yla yeniden kucaklaşmasıdır. ve unutmayalım ki devlet tiyatroları için sanat, varılacak bir durak değil, yolculuğun bizzat kendisidir. Bugün burada bu yolculuğun ilk adımında, siz kıymetli misafirlerinizin katılımı ve desteği bize güç veriyor. Heyecanımıza ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

Projeyle, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyon, Karaman, Ereğli, Amasya, Erzincan, Kars Akyaka gibi 11 il ve ilçede toplam 22 temsil gerçekleştirilecek. Turne süresince Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı iki oyun sahnelenecek. Saat 13.00'te çocuk oyunu "Masal Treni" ve saat 19.00'da yetişkinler için "Misafir" adlı oyun tiyatro severlerle buluşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Kültür Sanat
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